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Потребительская корзина поляков продолжает дорожать

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Потребительская корзина в Польше продолжает дорожать, сообщает издание Rzeczpospolita. В сентябре товары и услуги подорожали на 5,3% в сравнении с сентябрем прошлого года. Таким образом, на данный момент стоимость основной потребительской корзины поляка составляет 1250 злотых.

При этом эксперты прогнозируют, что будет еще дороже. Экономисты отмечают, что нет причин, ведущих к снижению цен, потому что растут доходы населения, увеличиваются цены на электроэнергию и другие энергоносители. Кроме того, увеличиваются цены на услуги, например, частной медицины, потому что в Польше катастрофически не хватает врачей. Например, если еще год назад визит к врачу в среднем стоил около 105 злотых, то сегодня уже 115 злотых.

В большей степени подорожали товары ежедневного использования. Например, на 95% выросли цены на картофель, на 73% — на черный чай, лук подорожал на 44%, белый сахар-песок – на 26%, яблоки – на 24%, хлеб – почти на 11%. Напоминаем, что это сравнение цен, действующих в нынешнем сентябре, с ценами сентября 2018 года.

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Больше всего цены выросли в Подкарпатском регионе (6,6%), который расположен на границе с Украиной и Словакией. А наименьший рост цен наблюдается в Опольском воеводстве.

024.by

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