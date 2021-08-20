Потребление алкоголя в Литве растет, стало больше употребляющих алкоголь изредка

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Потребление алкоголя в Литве растет, кроме того, увеличивается количество употребляющих алкоголь редко, они выбирают более разнообразные напитки. Похожая ситуация в Латвии и Эстонии, показал опрос жителей стран Балтии, проведенный компанией рыночных исследований NielsenIQ.

Глава компании Nielsen в странах Балтии Илона Лепп отметила, что алкоголь употребляют больше людей, чем несколько лет тому назад.

«По сравнению с 2018 годом потребление алкоголя в этом году не снижалось, а росло. Хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения, мы уже не первые в Европе по количеству алкоголя на одного взрослого человека, однако в нашей стране растет количество потребителей, только они употребляют реже, также выбирают более разнообразные алкогольные напитки», — отметила И. Лепп.