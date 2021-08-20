Потребление алкоголя в Литве растет, стало больше употребляющих алкоголь изредка

Потребление алкоголя в Литве растет, кроме того, увеличивается количество употребляющих алкоголь редко, они выбирают более разнообразные напитки. Похожая ситуация в Латвии и Эстонии, показал опрос жителей стран Балтии, проведенный компанией рыночных исследований NielsenIQ.
Глава компании Nielsen в странах Балтии Илона Лепп отметила, что алкоголь употребляют больше людей, чем несколько лет тому назад.
«По сравнению с 2018 годом потребление алкоголя в этом году не снижалось, а росло. Хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения, мы уже не первые в Европе по количеству алкоголя на одного взрослого человека, однако в нашей стране растет количество потребителей, только они употребляют реже, также выбирают более разнообразные алкогольные напитки», — отметила И. Лепп.
По данным исследования, в этом году как минимум один раз в неделю употребляли 29% жителей Литвы в возрасте 20-64 лет — это на 2 пункта больше, чем в 2018 году, раз в месяц – 65% (в 2018 году – 62%), раз в год – 92% (88%).
В Латвии и Эстонии употребляющих хотя бы раз в неделю несколько больше, чем в Литве, а раз в месяц — несколько меньше.
Самым популярным напитком является пиво — хотя бы раз в месяц его пьют 35% жителей в возрасте 20-64 лет, а также вино (33%). Далее идет виски (13%), бренди (12%) и водка (11%).
В Латвии жители чаще пьют вино, настойки и коньяк, в Эстонии — сидр и джин.