Потребление газа в Литве в этом году выросло на 5% –Amber Grid

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За девять первых месяцев этого года Литва потребила 18,5 тераватт-часов (ТВт·ч) – это на 5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (17,7 ТВт·ч).

Как утверждает литовский оператор системы передачи газа Amber Grid, холодная погода зимой и весной определила более высокое потребление газа для производства тепла и электроэнергии. Летом потребление газа в Литве сокращалось.

Создавшееся в последнее время по причине высоких цен напряженное положение на мировых биржах газа повлияло и на потребление газа в Литве: в июле-сентябре было использовано 3,8 ТВт·ч газа, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,1 ТВт·ч).

В этом году потребителям в Литве, в Балтийском регионе и в Финляндии было транспортировано 20,2 ТВт·ч газа (за вычетом Калининградской области) – на 20,5% меньше (25,4 ТВт·ч).

«Из-за высоких цен на газ поставщики сокращают потоки газа, транспортируемого в Латвию и одновременно в северную часть Европейского Союза», — сказал Нямунас Бикнюс, генеральный директор Amber Grid.

По данным оператора, в этом году с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) было поставлено 13,4 ТВт·ч газа, или 65,6% общего объем газа, предназначенного для потребителей Литвы, Балтии и Финляндии, из Латвии — 2,5 ТВт·ч или 12,1%, из Беларуси — 4,6 ТВт·ч, или 22,3% общего объема.

В этом году из Беларуси через Литву в Калининградскую область было транспортировано 18,2 ТВт·ч — на 6,4% больше, чем в прошлом году (17,2 ТВт·ч).