“Повелитель драконов” – путешествие в волшебную страну

Покорившее миллионы детей во всем мире повествование немецкой писательницы Корнелии Функе о волшебной стране драконов отправляется на киноэкраны. С 23 октября анимация – «Повелитель драконов» перенесет зрителей в наполненное приключениями, фантастическое путешествие, из которого не захочется возвращаться.

Если вы думаете, что драконы исчезли с лица земли, — вы сильно ошибаетесь. Они живут среди нас, иногда летают очень высоко, рядом с самолетами, не замечали? У них так же, как и у нас, есть мечты, они верят, что когда-нибудь найдут страну своих предков – прекрасный Подол неба. О существовании волшебной страны маленький дракончик Лунг узнал от старого дракона Зубцеборода. И с тех пор эта идея не покидала его. Он должен ее найти! Ходят слухи, что скоро зеленую долину драконов заселят люди. Они станут рубить деревья, строить дома, займут их тихое местечко, и тогда… все драконы точно исчезнут! Мечтатель Лунг вместе со своей подружкой кобольдихой Серношерсткой решаются на серьезный шаг – найти Подол неба, вернуться обратно и улететь туда вместе со всеми драконами.

Друзья даже не могли предположить, какая сложная миссия выпала на их долю. У кого узнать, в какую сторону им лететь? Где находится Подол неба? Совершенно неожиданно на пути друзей встречается мальчик по имени Бен. Ох, не нравится Серношерстке этот Бен, совсем не нравится! Все люди без исключения злые, от них одни беды. Но, может быть, именно он сможет помочь? Вскоре вся троица на широких крыльях Лунга летит на поиски волшебной страны. Сменяются дни, ночи, пустыни, ледники и горы. На своем пути друзья встречают множество помощников, однако единственную дорогу к Подолу неба может указать лишь сердце…