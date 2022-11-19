Повилаускас: в следующем году в экономике страны вероятна стагнация, замедление инфляции

«Снижение незначительное, просто потому, что результаты этого года лучше, мы оставляем аналогичные предположения для изменений в следующем году. Годовое изменение немного уменьшилось, но в следующем году у нас, вероятно, будет стагнация и мы будем балансировать между небольшим ростом и небольшим спадом», — сказал Повилаускас на презентации последних прогнозов экономики страны.

Он отметил, что меры правительства и предусмотренная в бюджете следующего года поддержка бизнеса и населения позволят смягчить возможные негативные экономические последствия.

По словам Повилаускаса, результаты третьего квартала по ВВП удивили, поэтому банк повысил прогноз экономического роста в этом году до 2,2%. В августе он прогнозировал рост 1,5%.

«Отрадно, больше всего порадовал бизнес, который оперативно разрешил все изменения, и у нас результат лучше, чем мы ожидали», — сказал Повилаускас.

По словам экономиста, промышленность остается одним из важнейших факторов, которые в наибольшей степени способствовали экономическому росту в этом году.

Замедление инфляции в следующем году будет меньше, чем намечалось – экономист

Пик годовой инфляции уже достигнут в сентябре, и в следующем году инфляция в Литве будет снижаться, но не так быстро, как прогнозировалось ранее, считает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

SEB прогнозирует, что в этом году среднегодовая инфляция в Литве составит 19%, а в 2023 году она должна снизиться до 9%. В августе инфляция прогнозировалась на уровне 17,9% и 6,2% соответственно.

«Мы все больше понимаем, что снижение годовой инфляции не будет таким стремительным, как мы думали ранее. Базовая инфляция в Литве еще не достигла своего пика, в ближайшие месяцы она будет увеличиваться и, вероятно, достигнет пика только в первом квартале следующего года. Но общая инфляция, мы думаем, еще будет более 10% в следующем году до конца первого полугодия, но потом она резко снизится», — добавил он.

Говорят, что одним из факторов, который негативно повлияет на инфляцию как в Литве, так и во всей Европе, станет снижение оборотов экономики, когда начнет снижаться потребление домохозяйств, а, следовательно, и спрос на товары.

По данным SEB, уже сейчас видно улучшение ситуации с цепочками поставок, но для быстрого снижения инфляции в следующем году нужны не только более дешевые электроэнергия и природный газ, но чтобы нефть и топливо хотя бы не дорожали.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено