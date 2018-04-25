Повторные выборы в Испании привели к институциональному кризису

23 сентября в Испании было объявлено о том, что с 1 ноября стартует избирательная кампания, а 10 ноября состоятся повторные общенациональные выборы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, временное правительство, распущенный парламент, заторможенная деятельность высших институтов власти и государственных органов — с таким балансом страна вступает в ближайшее будущее. Четвертые общенациональные выборы за последние четыре года пробили еще одну брешь в бюджете страны: расходы на их проведение, в общей сложности, составили 730 млн евро. В число основных расходов при проведении выборов входят работа почтовых отделений по агитации, печать бюллетеней и конвертов, размещение сотрудников сил и органов государственной безопасности на всей территории страны.

Однако, данное решение является обоснованным, поскольку наличие стабильного правительства, определяющего политический курс, является приоритетом для страны, столкнувшейся с внутренними (каталонский вопрос) и внешними вызовами — Brexit, рецессия в Германии и политическая нестабильность в Евросоюзе. По мнению политических обозревателей, именно выход Великобритании из Евросоюза является приоритетным, поскольку может отразиться на решении гибралтарского вопроса.

Помимо финансовых издержек, повторные выборы также влияют на законодательное наследие страны, очень деликатное с момента появления многопартийности по сравнению с первыми законодательными органами демократии, в которых чередовалась двухпартийность. В этом смысле повторные выборы в 2016 году обозначили этот год наименее продуктивным за последние десятилетия: было одобрено только 37 инициатив. В 2017 году также Конгрессом было принято всего 13 законов, что является наименьшим показателем с 1982 года.

Среди законов, которые вернутся к рассмотрению, есть предложенный закон PSOE (победившая партия на выборах 28 апреля 2019 года) о декриминализации эвтаназии, который на прошлой неделе прошел свою первую парламентскую процедуру. Тем не менее, в связи с назначенными новыми выборами инициатива отклоняется.

Кроме того, существуют другие нерешенные социальные вопросы: закон об улучшении социального обеспечения лиц с ограниченными возможностями, бесконечная пенсионная реформа, рассмотрение Уголовного кодекса, региональной политики, в частности депопуляция сельской местности Испании. На повестке также запросы всех автономных сообществ, связанных с размораживанием 5 млн евро, предназначенных на их финансирование. Кроме того, рост задолженности, показатели безработицы свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда.

Вот некоторые из последствий неопределенной политической жизни Испании. Тем не менее, упрощают ситуацию вопросы, находящиеся в ведении Европейского союза и автономных сообществ, которые в настоящее время принимают законы и избегают полного законодательного блока, который, по всей вероятности, будет оставаться в состоянии паралича по крайней мере до 2020 года.