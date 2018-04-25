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Повышение доходов

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Базовая должностная заработная плата политиков, судей, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, работников бюджетных учреждений не будет в следующем году восстановлена  до уровня накануне кризиса 2009 года (183 евро) из-за последствий пандемии коронавируса и снижения заработных плат в частном секторе, заявил министр социальной защиты и труда.

Зарплата бюджетников увеличится

Линас Кукурайтис заявил, что в следующем году базовая заработная плата бюджетников повысится на 1 евро — до 177 евро, сообщает BNS. 

По словам министра, увеличению зарплаты препятствует не только пандемия, но и тенденции на рынке труда, так как зарплаты в госсекторе повысились на 6%, а в частном секторе они сокращаются и намечаются негативные тенденции.

Министр заявил, что на переговорах с профсоюзами почти достигнута договоренность об увеличении базовой зарплаты на 1 евро. 

Увеличение затронет всех госслужащих, работников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, судей, военных и политиков. В число бюджетников входят и педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, соцработники.

В прошлом году базовую зарплату Сейм увеличил на три евро — до 176 евро, а в позапрошлом — на два евро.

Индексация пенсий

После расчетов коэффициента индексации пенсий, согласно новейшему сценарию экономического развития, пенсии по старости и утрате трудоспособности в следующем году могут увеличиться на 7,17%, сообщает BNS.

Это означает, что средняя пенсия по старости увеличится с 377 до 404 евро, средняя пенсия по старости с необходимым стажем — с 399 до 428 евро, сообщается в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда.

По словам министра социальной защиты и труда Л. Кукурайтиса, экономика позволяет индексировать пенсии и в следующем году, так как уже сейчас ясно, что спад экономики Литвы из-за пандемии один из самых незначительных в ЕС.

Министерство считает, что для индексации пенсий в следующем году потребуется 249 млн евро.

Экономика в этом году снижалась, поэтому возникла угроза, что пенсии не будут индексированы, так как по закону индексация не проводится, если ВВП снижается или не растут зарплаты. Однако правящая партия социал-трудовиков предложила Сейму индексировать пенсии несмотря на падение экономики.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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