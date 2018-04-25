Повышение доходов

Базовая должностная заработная плата политиков, судей, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, работников бюджетных учреждений не будет в следующем году восстановлена до уровня накануне кризиса 2009 года (183 евро) из-за последствий пандемии коронавируса и снижения заработных плат в частном секторе, заявил министр социальной защиты и труда.
Зарплата бюджетников увеличится
Линас Кукурайтис заявил, что в следующем году базовая заработная плата бюджетников повысится на 1 евро — до 177 евро, сообщает BNS.
По словам министра, увеличению зарплаты препятствует не только пандемия, но и тенденции на рынке труда, так как зарплаты в госсекторе повысились на 6%, а в частном секторе они сокращаются и намечаются негативные тенденции.
Министр заявил, что на переговорах с профсоюзами почти достигнута договоренность об увеличении базовой зарплаты на 1 евро.
Увеличение затронет всех госслужащих, работников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, судей, военных и политиков. В число бюджетников входят и педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, соцработники.
В прошлом году базовую зарплату Сейм увеличил на три евро — до 176 евро, а в позапрошлом — на два евро.
Индексация пенсий
После расчетов коэффициента индексации пенсий, согласно новейшему сценарию экономического развития, пенсии по старости и утрате трудоспособности в следующем году могут увеличиться на 7,17%, сообщает BNS.
Это означает, что средняя пенсия по старости увеличится с 377 до 404 евро, средняя пенсия по старости с необходимым стажем — с 399 до 428 евро, сообщается в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда.
По словам министра социальной защиты и труда Л. Кукурайтиса, экономика позволяет индексировать пенсии и в следующем году, так как уже сейчас ясно, что спад экономики Литвы из-за пандемии один из самых незначительных в ЕС.
Министерство считает, что для индексации пенсий в следующем году потребуется 249 млн евро.
Экономика в этом году снижалась, поэтому возникла угроза, что пенсии не будут индексированы, так как по закону индексация не проводится, если ВВП снижается или не растут зарплаты. Однако правящая партия социал-трудовиков предложила Сейму индексировать пенсии несмотря на падение экономики.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ