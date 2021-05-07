Повышение пенсионного возраста — не выход для Литвы

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Опубликованные рекомендации Европейской комиссии, призывающие Литву к 2040 году продлить трудоспособный возраст людей до 72 лет, привлекли внимание и вызвали много горячих дискуссий в обществе.

В документе Европейской комиссии, называемом «Зеленая книга», анализируется общеевропейская проблема старения населения, которая со временем усилится и приведет к росту социальной, экономической и финансовой напряженности. Конечно, это очень долгосрочные прогнозы, покрытые как догадками, так и неопределенностями из-за ограниченной информации. Однако это один из возможных сценариев, к которому мы можем заранее подготовиться, и сделать это необходимо.

Временная отметка выхода на пенсию в будущем работать не будет. Ускоряющаяся цифровая революция коренным образом меняет и рынок труда. Популяризация робототехники и средств автоматизации уже угрожает традиционным профессиям. И дело не только в так называемых «синих воротничках». В опубликованном в 2019 г. исследовании ОЭСР «Будущее труда» говорится, что автоматизация угрожает пятой части профессий в Литве, а в целом до 63% работ испытают значительные изменения.

Кроме того, в отличие от стран Северной Европы, в Литве, Латвии и Словении уровень предпенсионной безработицы хронически выше, чем средний по стране, что затрудняет поиск работы пожилыми людьми. Это связано с рядом факторов: пробелами в системе переподготовки, отсутствием навыков непрерывного обучения, отсутствием социальной ответственности со стороны работодателей, а также структурными экономическими изменениями, которые быстро вытесняют определенные профессии с рынка труда. Таким образом, продление трудоспособного возраста в данном случае лишь обозначит еще одну проблему – безработицы среди пожилого населения.

Наблюдая за значительными технологическими изменениями, которые претерпевает сегодня мир, не остается сомнений в том, что они окажут серьезное влияние на рынок труда и что продление пенсионного возраста не является панацеей. Последовательные и непрерывные усилия по обучению и совершенствованию навыков на протяжении всей жизни, заботе о своем здоровье и накоплению финансовых резервов или имущества — рецепт, который позволит нам противостоять этим долгосрочным тенденциям или, по крайней мере, увеличить пространство для маневра в будущем.

Мы еще только развиваем наши привычки накопления. В последние десятилетия экономическая ситуация в Литве и наше личное финансовое положение значительно изменились. В плане экономического прогресса быстро догоняем Запад, вырос так называемый средний класс, улучшились социальные показатели, а финансовые активы населения увеличились – так, в 2004 году они составляли только 27 % от ВВП, а по данным на 2019 г. — уже 51%. Однако с точки зрения общей нормы сбережений — доли располагаемого дохода, направляемой домохозяйствами на сбережения — в ЕС мы все еще плетемся в конце. По данным Евростата, до пандемии домохозяйства на сбережения выделяли 4% от располагаемого дохода — и мы наконец-то сдвинулись с наблюдавшегося в 2017-2018 годах ноля, но в контексте ЕС показатель все еще крайне низкий. В среднем домохозяйства в ЕС откладывают 12% от располагаемых доходов, там лидерами являются немцы, шведы и голландцы (17-18%), кроме того, мы можем поучиться у эстонцев, которым удается сэкономить до 13,5%.

Более того, по сравнению со старожилами ЕС мы по-прежнему очень примитивно управляем и своими накопленными финансовыми активами. Хотя мы не тратим все и уже получается копить, вместо того чтобы деньги работали и создавали еще больше денег, они тихонько дремлют в чулке, банке или на депозитном счету, и в первую очередь для инвестиций мы выбираем недвижимость. Жители предпочитают жилье как понятное и безопасное вложение, оно пользуется спросом и при растущем беспокойстве по поводу возможного роста инфляции. В целом Литва — одна из ведущих стран ЕС по количеству людей, живущих в собственном жилье. По данным Евростата за 2019 г., в Литве 90,3 % жителей являются владельцами собственного жилья. Нас обогнала только Румыния, где аж 95,8 %, Венгрия (91,7%) и Словакия (91,3%). В среднем 69,3% населения ЕС живут в собственном жилье.

В структуре наших финансовых активов по-прежнему преобладают депозитные вклады и наличные денежные средства, ситуация с течением времени практически не изменилась. По данным Евростата, доля финансовых активов населения Литвы в депозитах и ​​наличных деньгах в 2004 г. достигала 80%, а за пятнадцать лет сократилась до 72%. По весу депозитов и наличных денег в структуре наших финансовых активов мы занимаем третье место в Европейском союзе. Между тем в развитых европейских странах финансовые активы населения характеризуются гораздо большим разнообразием инструментов, направленных на диверсификацию рисков. Доля финансовых активов на депозитах у наших соседей значительно ниже — в Латвии она 61%, в Эстонии — 58%, а в среднем по ЕС она меньше 40%.

В отличие от развитых стран, наши инвестиции в другие классы финансовых активов — ценные бумаги, паи инвестиционных фондов, страховые или пенсионные фонды — остаются скромными. В среднем в эти меры в ЕС инвестируется более 60% от общих финансовых активов. Лидируют Нидерланды, Дания, Швеция и Великобритания, где объем инвестиций в эти финансовые инструменты составляет 70-80%. Между тем в Литве — лишь 28 %. Новички в ЕС, такие, как Болгария, Польша, Словения и Румыния, имеют аналогичные показатели с Литвой.

Таким образом, хотя мы живем во время чрезвычайно быстро меняющихся обстоятельств, основные формулы успеха, проверенные странами, у которых было достаточно времени, остаются в силе. И наше будущее будет во многом зависеть от нас самих — от того, насколько умно мы будем инвестировать в наши знания, профессиональный рост, наше здоровье и насколько успешно мы позаботимся о наших будущих финансовых ресурсах.

Индре ГЕНИТЕ-ПИКЧЕНЕ, главный экономист ЗАО INVL Asset Management