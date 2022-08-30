Повысят ли в Германии пенсионный возраст?

В качестве решения правящая коалиция предложила в конце прошлой недели повышение пенсионного возраста до 70 лет, но, что интересно, не в парламенте, а пока через СМИ и очень в осторожной форме. Первые голоса в этом направлении прозвучали еще в начале августа. Предложение тогда резко раскритиковали профсоюзы, социальные группы и левые, высказавшие крайне негативно. Социалистическая Левая партия вовсе назвала эту идею «антиобщественной чушью».

В настоящее время Германия находится в процессе постепенного повышения пенсионного возраста с прежних 65 до 67 лет для тех, кто родился после 1967 года. Повысят ли планку до 70 лет, станет ясно в ближайшее время.