Повысят ли в Германии пенсионный возраст?

Последние статистические исследования в ФРГ выявили рекордную нехватку в стране молодежи.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Федеральное статистическое управление Германии опубликовало отчет, из которого вытекает, что люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют всего лишь 10 проц населения. Доля граждан, возраст которых превысил 65 лет, вдвое больше. При этом, отмечается, что рождаемость в Германии продолжает падать, и сегодня он слишком низок, чтобы компенсировать изменения в возрастном «пироге» немецкого общества. Как следствие, государственная пенсионная система находится под сильным бюджетным давлением.
В качестве решения правящая коалиция предложила в конце прошлой недели повышение пенсионного возраста до 70 лет, но, что интересно, не в парламенте, а пока через СМИ и очень в осторожной форме. Первые голоса в этом направлении прозвучали еще в начале августа. Предложение тогда резко раскритиковали профсоюзы, социальные группы и левые, высказавшие крайне негативно. Социалистическая Левая партия вовсе назвала эту идею «антиобщественной чушью».
В настоящее время Германия находится в процессе постепенного повышения пенсионного возраста с прежних 65 до 67 лет для тех, кто родился после 1967 года. Повысят ли планку до 70 лет, станет ясно в ближайшее время.