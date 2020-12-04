Повысятся досрочные пенсии

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С 1 января 2021 г. увеличатся пенсии для всех, кто вышел на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда. Такие изменения утвердил Сейм Литвы. Увеличатся и сиротские пенсии, если они назначались за родителей, получавших досрочную пенсию.

«Досрочные пенсии чаще всего назначают людям, которые неожиданно лишились доходов, не могут найти работу. Когда людей в возрасте около 60 лет увольняют с работы, найти новую им непросто. В таком случае досрочная пенсия для них — спасательный круг до выхода на пенсию», – сказал ВРИО главы Министерства социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

При начислении досрочной пенсии с 1 января 2021 года ее сумму будут снижать на 0,32% за каждый месяц, сколько их осталось до пенсии по старости. До сих пор сумму снижали на 0,4% за каждый месяц, а по достижении пенсионного стажа – за каждый месяц получения досрочной пенсии. Например, пенсия по старости составляет 400 евро в месяц. Если за 5 лет до пенсионного возраста человек решает выйти на пенсию (это максимальный возможный срок), то он будет получать 323,20 евро в месяц (раньше это было 304 евро), а если выйдет на 2,5 года раньше, то 361,60 евро (раньше это было 352 евро).