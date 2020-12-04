  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Повысятся досрочные пенсии

Подробнее...
default image
Новые тарифы на техосмотр

Подробнее...
default image
Корректировка расценок Центра регистров

Подробнее...
default image
В столице - продуктовая помощь одиноким пожилым людям

Подробнее...
default image
Женя

Подробнее...
default image
«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино

Подробнее...
default image
Растут и безработица, и зарплаты

Подробнее...
default image
Возможна приостановка движения

Подробнее...
default image
Схема помощи предприятиям

Подробнее...
default image
«Под вильнюсским зонтиком»

Подробнее...
default image
Премия мира и суд над диссидентом: 45 лет спустя

Подробнее...
default image
Контроль над разведкой

Подробнее...
default image
Элитный алкоголь… из гаража

Подробнее...
default image
Совместные меры по торговле электроэнергией

Подробнее...
default image
Рождественские акценты столицы

Подробнее...
default image
Сильный бизнес в процветающем обществе - возможно ли это в Литве?

Подробнее...
default image
Газ для мелких потребителей подорожает

Подробнее...
default image
Настоятельные рекомендации

Подробнее...
default image
Негласные сделки

Подробнее...
default image
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Подробнее...
default image
Г. Науседа не исключает введение чрезвычайного положения в стране

Подробнее...
default image
Карантин в Литве может продлиться до конца года, будут ограничения в торговле

Подробнее...
default image
В Вильнюсе более половины общественного транспорта будет электрическим

Подробнее...
default image
В Италии и Испании запретили путешествовать между регионами на праздники

Подробнее...
default image
Эпидемиологи: 86% подтвержденных в Литве случаев коронавируса - расследованы

Подробнее...
default image
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия, свидетельствует опрос

Подробнее...
default image
Глава ООН призвал к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
С середины декабря меняется расписание поездов

Подробнее...
default image
Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету - ООН

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом не улучшается, будут пересмотрены условия карантина

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили утверждение аналога "акта Магнитского"

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа отклонил две кандидатуры на пост министров

Подробнее...
default image
В НАТО назвали главные военные угрозы до 2030 года

Подробнее...
default image
КНБО сейма организует пересмотр Стратегии национальной безопасности

Подробнее...
вакцина
В ВОЗ рассматривают вопрос ввода электронных сертификатов о вакцинации

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с И. Шимоните формирование правительства

Подробнее...
default image
В Англии отменят карантин при въезде в страну, но не всем

Подробнее...
default image
Снова рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки - 2514

Подробнее...
default image
ГИБАЭ: Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС

Подробнее...
TOP,Деньги,Общество

Повысятся досрочные пенсии

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С 1 января 2021 г. увеличатся пенсии для всех, кто вышел на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда. Такие изменения утвердил Сейм Литвы. Увеличатся и сиротские пенсии, если они назначались за родителей, получавших досрочную пенсию.

«Досрочные пенсии чаще всего назначают людям, которые неожиданно лишились доходов, не могут найти работу. Когда людей в возрасте около 60 лет увольняют с работы, найти новую им непросто. В таком случае досрочная пенсия для них — спасательный круг до выхода на пенсию», – сказал ВРИО главы Министерства социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. 

При начислении досрочной пенсии с 1 января 2021 года ее сумму будут снижать на 0,32% за каждый месяц, сколько их осталось до пенсии по старости. До сих пор сумму снижали на 0,4% за каждый месяц, а по достижении пенсионного стажа – за каждый месяц получения досрочной пенсии. Например, пенсия по старости составляет 400 евро в месяц. Если за 5 лет до пенсионного возраста человек решает выйти на пенсию (это максимальный возможный срок), то он будет получать 323,20 евро в месяц (раньше это было 304 евро), а если выйдет на 2,5 года раньше, то 361,60 евро (раньше это было 352 евро). 

реклама

По новому порядку получателям досрочной пенсии, у которых есть необходимый пенсионный стаж, пенсию по старости снижать не будут. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты  и труда, в 2021 году необходимый стаж, при котором начисленная досрочная пенсия не будет снижаться, должен составлять 40 лет, в 2022 году – 40 лет и 3 месяца.

Согласно новому порядку, пенсии начислят не позже чем до 31 марта 2021 г. Одновременно людям переведут и недоплаченные деньги за период с 1 января 2021 г. Пенсионерам не надо дополнительно обращаться в Фонд социального страхования («Содру»), все будет сделано автоматически. 

На осуществление этого проекта потребуется более 5 млн евро в год – 5, 3 млн евро в 2021 году, до 5, 9 млн евро в 2023 году.

В Литве досрочную пенсию теперь можно получить, если до выхода на пенсию осталось пять лет, человек накопил необходимый стаж и не имеет других доходов. 

Досрочные пенсии выплачивают с июля 2004 года. В среднем такая пенсия составляет 280 евро. В настоящее время досрочную пенсию получают около 5, 5 тысячи жителей.

«Содра» напоминает, что для получения предварительной (досрочной) пенсии по старости необходимо представить в территориальное отделение «Содры» следующие документы:

  • удостоверение личности (паспорт гражданина Литовской Республики, разрешение на постоянное проживание в Литовской Республике, идентификационную карточку личности);
  • удостоверение государственного социального страхования, если таковое имеется;
  • трудовые книжки, удостоверения о трудовом стаже, справки учреждений системы государственных архивов и другие документы, подтверждающие стаж государственного социального страхования, приобретенный до 31 декабря 1993 г.;
  • выданные работодателями (или учреждениями, хранящими документы) справки о доходах, имевшихся в период с 1 января 1984 г. до 31 декабря 1993 г. 

Выплата предварительной пенсии сразу прекратится, как только вы начнете получать доходы. Выходя на предварительную пенсию, вы письменно обязуетесь информировать «Содру» о получаемых вами доходах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.