Повысятся досрочные пенсии

С 1 января 2021 г. увеличатся пенсии для всех, кто вышел на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда. Такие изменения утвердил Сейм Литвы. Увеличатся и сиротские пенсии, если они назначались за родителей, получавших досрочную пенсию.
«Досрочные пенсии чаще всего назначают людям, которые неожиданно лишились доходов, не могут найти работу. Когда людей в возрасте около 60 лет увольняют с работы, найти новую им непросто. В таком случае досрочная пенсия для них — спасательный круг до выхода на пенсию», – сказал ВРИО главы Министерства социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.
При начислении досрочной пенсии с 1 января 2021 года ее сумму будут снижать на 0,32% за каждый месяц, сколько их осталось до пенсии по старости. До сих пор сумму снижали на 0,4% за каждый месяц, а по достижении пенсионного стажа – за каждый месяц получения досрочной пенсии. Например, пенсия по старости составляет 400 евро в месяц. Если за 5 лет до пенсионного возраста человек решает выйти на пенсию (это максимальный возможный срок), то он будет получать 323,20 евро в месяц (раньше это было 304 евро), а если выйдет на 2,5 года раньше, то 361,60 евро (раньше это было 352 евро).
По новому порядку получателям досрочной пенсии, у которых есть необходимый пенсионный стаж, пенсию по старости снижать не будут. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда, в 2021 году необходимый стаж, при котором начисленная досрочная пенсия не будет снижаться, должен составлять 40 лет, в 2022 году – 40 лет и 3 месяца.
Согласно новому порядку, пенсии начислят не позже чем до 31 марта 2021 г. Одновременно людям переведут и недоплаченные деньги за период с 1 января 2021 г. Пенсионерам не надо дополнительно обращаться в Фонд социального страхования («Содру»), все будет сделано автоматически.
На осуществление этого проекта потребуется более 5 млн евро в год – 5, 3 млн евро в 2021 году, до 5, 9 млн евро в 2023 году.
В Литве досрочную пенсию теперь можно получить, если до выхода на пенсию осталось пять лет, человек накопил необходимый стаж и не имеет других доходов.
Досрочные пенсии выплачивают с июля 2004 года. В среднем такая пенсия составляет 280 евро. В настоящее время досрочную пенсию получают около 5, 5 тысячи жителей.
«Содра» напоминает, что для получения предварительной (досрочной) пенсии по старости необходимо представить в территориальное отделение «Содры» следующие документы:
- удостоверение личности (паспорт гражданина Литовской Республики, разрешение на постоянное проживание в Литовской Республике, идентификационную карточку личности);
- удостоверение государственного социального страхования, если таковое имеется;
- трудовые книжки, удостоверения о трудовом стаже, справки учреждений системы государственных архивов и другие документы, подтверждающие стаж государственного социального страхования, приобретенный до 31 декабря 1993 г.;
- выданные работодателями (или учреждениями, хранящими документы) справки о доходах, имевшихся в период с 1 января 1984 г. до 31 декабря 1993 г.
Выплата предварительной пенсии сразу прекратится, как только вы начнете получать доходы. Выходя на предварительную пенсию, вы письменно обязуетесь информировать «Содру» о получаемых вами доходах.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ