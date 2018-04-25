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Похоронен последний партизан А. Крауялис-Сяубунас, боровшийся с советской властью

Фото kam.lt

В субботу в Вильнюсе, на Антакальнисском кладбище, во время торжественной церемонии был похоронен последний погибший с оружием в руках литовский партизан Антанас Крауялис-Сяубунас, боровшийся с советской оккупацией.

«Я проводила с радостной мыслью уже только потому, что мы нашли, и что у него сейчас будет свое место, и что мы будем знать, куда прийти, зажечь свечу, помолиться. Это прекрасно, это праздник», – сказала после церемонии журналистам сестра Антанаса Крауялиса-Сяубунаса Янина Шивокене.

Командующий литовской армией, генерал-майор Валдемарас Рупшис во время церемонии похорон сказал, что путь борца А. Крауялиса является примером безграничной твердой воли, чистой души, безусловной любви к Родине. 

Фото kam.lt

«Сколько бы палачи не старались стереть жизнь А. Крауялиса из народной памяти, унизить и принизить его, им не удалось это сделать. Вера и любовь сильнее страха и ненависти, на основе которых строился оккупационный советский режим», – сказал В. Рупшис.

Останки останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса,  обнаруженные на вильнюсском кладбище Нашлайчю, были идентифицированы в июне этого года путем генетических исследований. 

А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.

Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.

На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.

В 1997 году за А. Крауялисом посмертно был признан статус ополченца, присуждено звание лейтенанта.  

Он был награжден Орденом Креста Витиса Третьей степени, сейчас эта награда называется Командорским крестом Ордена Витиса.

Посмертно партизан также был награжден медалью основателя литовской армии. 

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