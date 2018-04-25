Появилась новая версия происхождения коронавируса

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Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины профессор Том Джефферсон заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 – это спящий вирус, который, вероятно, не был создан в лаборатории в Ухане, а «проснулся» при определенном сочетании природных факторов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде». Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», − сказал Джефферсон.

Ученый отметил, что до появления в Китае вирус обнаруживался в различных частях мира.

Например, SARS-CoV-2 в марте прошлого года был зафиксирован в сточных водах Барселоны. Проверка канализационных вод итальянских городов Милан и Турин также показала наличие коронавируса в декабре 2019 года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис следы вируса обнаружили в ноябре 2019 года.

В качестве довода своей гипотезы профессор наводит ситуацию с Фолклендскими островами, где в начале февраля был зафиксирован случай заражения COVID-19. «Откуда он пришел туда? » – спросил Джефферсон.

Он сравнил пандемию коронавируса с пандемией испанки в 1918-1920 годах.

«В 1918 году около 30% населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром», − сказал ученый.

По его словам, объяснение заключается в том, что возбудители упомянутых болезней «ниоткуда не приходят и никуда не уходят».

«Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить», − резюмировал Джефферсон.

Напомним, в мае ВОЗ исключила происхождение COVID-19 за пределами Китая, однако подтвердила вероятность того, что вирус ранее разносился по миру незамеченным.