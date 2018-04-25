Появился список стран с примерными датами открытия

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Несмотря на то, что пандемия коронавируса все еще «бушует» в Европе, ситуация идет на спад и многие страны уже начинают обсуждать вероятность открытия для туристов.

Большая часть курортных стран находится в числе оптимистов, называя как время открытия летние месяцы – от июня до августа. Наибольшие пессимисты переносят время открытия на 2021 год.

Британские журналисты собрали все заявления властей различных стран, популярных у туристов, и свели эти сведения в единый список. Вот что на начало мая получилось (карта взята у газеты The Sun и приведена к русскому варианту Турпромом):