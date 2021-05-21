Появятся гибридные классы

В этом будут участвовать и самоуправления, поэтому ожидается уже осенью создать возможности для качественного смешанного обучения, если это потребуется.

По словам премьера Ингриды Шимоните, о потребности таких классов активно говорят и руководители самоуправлений.

Для этого из правительственного резерва выделено 3,9 млн евро. Еще 5,1 млн евро выделено на реализацию мер Программы хорошего самочувствия.

Программа хорошего самочувствия, по словам министра, будет Фондом выбираемых услуг для школ, который призван восстанавливать психологическое здоровье школьников, их физическое состояние и социальные навыки.

Она отметила, что эти услуги особо важны, поскольку налицо слабая мотивация школьников и их плохое самочувствие.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ