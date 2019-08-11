Появятся новые устройства для оплаты парковки

Фото vilnius.lt

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В Вильнюсе на всех городских парковках устанавливают специальные банкоматы для ускорения и упрощения оплаты, сообщает пресс-служба мэрии.

Модернизированы будут все 183 парковки столицы. На них разместят новую технику, которая упростит и ускорит оплату за парковку — теперь водителям будет достаточно ввести госномер автомобиля, внести деньги за запланированное время стоянки и подтвердить оплату, не надо распечатывать бумажный чек и оставлять его под стеклом автомобиля.

Обновление всех банкоматов планируется завершить в течение нескольких недель, до окончания первой половины августа.

Директор компании «Транспортные услуги» Модеста Гусаровене отметила, что при помощи парковочных аппаратов в год стоянку оплачивают около 1,5 миллиона раз.

«Обновление всех банкоматов в городе устранит необходимость в бумажном чеке, если только водитель не решит распечатать его, — просто введите номерной знак, и информация о платеже будет немедленно отправлена ​​в базу данных контроллера парковки», — пояснила она.

На данный момент есть несколько способов оплаты парковки в Вильнюсе — через банкоматы, в мобильном приложении m.Parking или по СМС.

Согласно данным за 2018 год, 79 % платежей были сделаны с помощью m.Parking и СМС, а 21 % — произведены на парковке.

Гусаровене добавила, что в самых популярных банкоматах столицы планируется предлагать бесконтактный способ оплаты банковскими картами, также будут расширены способы оплаты в мобильном приложении m.Parking.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ