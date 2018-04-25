Поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене с праздником Святой Пасхи

Фото lrp.lt

Дорогие жители Литвы!

Давайте откроем двери и окна весне, возрождению человека и земли. Вдохнем глоток свежего воздуха, улыбнемся друг другу.

Великий день Воскресения побуждает нас задуматься о том, что вечно и незыблемо.

Я смотрю в ваши глаза. Ведь любовь, уважение и вера всегда были источником жизнестойкости для нашего народа. Мудрость, терпение и здоровый инстинкт самосохранения помогли нам избежать глупых авантюр и взаимной конфронтации перед лицом опасности. Сегодня эти качества нужны как никогда.

Несколько дней назад я встретил мальчика 9-10 лет, который прямо спросил меня: «Президент, мы выздоровеем?» Мой ответ был прост: «Конечно, детка, мы выздоровеем, но было бы лучше просто не заболеть». Тем не менее смысл этого вопроса гораздо глубже.

Оглянитесь, наш злейший враг – не тот коронованный вирус. Наш самый страшный враг – это вирус страха и ненависти. Надо изгнать его из нашего дома.

Давайте мечтать о том, как мы будем жить после преодоления возникших трудностей, мы будем более чуткими, терпимыми, щедрыми.

Сегодня перед нами отрывается прекрасная возможность найти в себе силы стать лучше.

С праздником Святой Пасхи всех вас!

Дорогие мои!

Сегодня нас объединяют три самые важные ценности – это надежда, вера и любовь.

Надежда на то, что тяжелая болезнь обойдет стороной наши семьи.

Вера в то, что все вместе мы преодолеем абсолютно все трудности.

И любовь, любовь к ближнему. Из-за любви, во имя любви, с любовью мы можем делать самые удивительные вещи.

С праздником, дорогие! Пусть наши дети восхищаются самыми красивыми пасхальными яйцами, пусть наши дома излучают тепло!

Хорошего вам праздника Воскресения, со Святой Пасхой!

Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики