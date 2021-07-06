Поздравление Президента Литвы Г. Науседы с Днем государства

Каждый раз 6 июля дает нам возможность вновь открыть для себя и оценить глубину нашей исторической традиции, подтвердить свою приверженность Литовскому государству.

Сделав 768 лет назад выбор в пользу Запада, мы по-прежнему идем по этому пути, обозначенному нашим первым и единственным Королем Миндаугасом.

Выбирать четкие ценностные ориентиры, твердо стоять на страже Запада, активно действовать в отношениях с нашими ближайшими соседями – всё это по-прежнему является уникальной литовской традицией лидерства.

Только четко понимая свою историческую миссию, мы можем расти как граждане Литвы – создатели современного европейского государства.

Я призываю вас и дальше смело следовать за своими мечтами! Не будем бояться опережать свое время. Сохраним единство и достоинство, и будем все вместе праздновать свою государственность!

Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики