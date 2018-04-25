  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Правление госпочты Lietuvos pastas отказывается продолжать работу

Подробнее...
default image
Литва занимает второе место в ЕС по количеству умышленных убийств

Подробнее...
default image
Литва признана самой "пьющей" страной мира

Подробнее...
default image
На премии пожарным в Алитусе выделено более 250 тыс. евро

Подробнее...
default image
Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата

Подробнее...
default image
Л.Пярнавас надеется начать работу атташе в Лондоне во вторник

Подробнее...
default image
На социальную помощь предусмотрено 34,2 млн евро, но этого все равно недостаточно

Подробнее...
default image
В Канаде ограничили использование английского

Подробнее...
default image
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года

Подробнее...
default image
Вильнюсский горсовет дал "добро" на расчистку территории бывшей Большой синагоги

Подробнее...
default image
Лукашенко с официальным визитом в Австрии

Подробнее...
Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе
С.Сквярнялис: общая задача Литвы и Польши - укрепление отношений между ЕС и США

Подробнее...
default image
Поздравляя Польшу, Г.Науседа назвал её одним из ближайших союзников

Подробнее...
default image
Франция объявила климатическое чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
Ежегодно в Литве недособирается миллиард евро НДС

Подробнее...
default image
Названа дата голосования по импичменту Трампа

Подробнее...
default image
ИАЭС будет искать того, кто предложит способ демонтажа реактора за 24 млн евро

Подробнее...
default image
Урсула фон дер Ляйен: ЕС должен выучить язык силы

Подробнее...
default image
Безвизовая территория в Беларуси станет больше

Подробнее...
default image
Г.Науседа критикует заявление Э. Макрона о НАТО, призывает не создавать сомнения

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Соседи

Поздравляя Польшу, Г.Науседа назвал её одним из ближайших союзников

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа поздравил польского лидера Анджея Дуду с национальным праздником, Днем независимости.

Президент назвал соседнюю страну одним из ближайших и самых важных партнёров и союзников Литвы в Европейском союзе и НАТО.

«Диалог, основанный на общих интересах и близких ценностях, позволяет нам преодолеть проблемы безопасности, экономики и другие вызовы всему нашему региону и вносить вклад в свободу, безопасность и процветание как нашего народа, так и всех европейцев», — говорится в поздравлении главы государства.

афиша

Как отмечается в пресс-релизе канцелярии президента, Литва ценит вклад Польши в укрепление безопасности нашего региона — военнослужащие этой страны участвуют в военных учениях в Литве, они восемь раз участвовали в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

В этом году отмечается много общих юбилеев: 450-летие Люблинской унии, 25-летие Договора между Литвой и Польшей о дружественных отношениях и добрососедском сотрудничестве, а также 10-летие Восточного партнёрства.

По словам президента, Литва и Польша, действуя вместе, активно помогают другим государствам на их пути к европейской интеграции.

Глава государства подчеркнул, что народы Литвы и Польши связаны не только общей историей, но и искренней дружбой и сотрудничеством во многих областях.

Президент пожелал, чтобы тесный диалог между людьми в области культуры, науки, образования, бизнеса и инноваций только укреплялся и открывал путь к ещё более крепкому партнёрству.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600