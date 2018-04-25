В Чернобыльской зоне уже 10 дней продолжается пожар. Выгорели леса, болота, сгорели территории по меньшей мере 12 бывших сел, старые кладбища. Власти называют ситуацию контролируемой, но потушить пожар не могут.

Тем временем появляются сообщения о том, что огонь уже в нескольких километрах от Чернобыльской атомной электростанции и места захоронения радиоактивных отходов.

Официальные данные

По состоянию на утро 13 апреля ГСЧС тушила пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отмечает, что на левом берегу реки Припять возгораний нет, хотя в соцсетях люди распространяют противоположную информацию.

В агентстве отметили, что горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя, а именно, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, которое создает впечатление, что на левом берегу тоже имеется задымление.

В ГСЧС говорят, что в зоне пожара радиационный фон не превышен, огонь локализован.

«Осуществляется ротация наших работников, меняются составы спасателей, автомобили остаются в расположении. Радиационный фон не превышен и в тех местах, где проводятся работы, и на территории Киевской области, и на территории Киева», — отмечает руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Пожар тушат в том числе с помощью самолетов. Многое зависит от погодных условий и порывов ветра. Во время облета территории утром и вечером обнаруживаются новые очаги. Только за вчерашний день на область пожаров сбросили 306 тонн воды, это 111 сбросов.

Пожар в Чернобыльской зоне

Неподтвержденная информация

Член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения приближается к городу Припять и расположенному рядом могильнику радиоактивных отходов.

По его словам, огонь идет по ветру, а ветер дует в сторону Чернобыльской АЭС.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. Сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилища радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», – написал Емельяненко.

В коментарии Цензор.net, Емельяненко рассказал, что на территорию Зоны не пускают никого, в том числе и СМИ.

«В зону не пускают никого, в том числе и СМИ. Ситуация с пожаром сложная. Сейчас борьба с пожаром происходит путем локализаций. Это значит: пока горит одна территория леса, они открывают и заливают водой другую часть леса, чтобы на нее не перешел пожар. Но огонь перекидывается. Так раз за разом пожар распространился по всему центру Чернобыльской зоны. Пожарные активно работают, но огонь не останавливается» , — рассказал он.

Причины пожара

Первые возгорания в Зоне отчуждения начались 3 апреля в районе поселка Народичи. В следующие два дня ветер резко усилился, и пожар начал распространяться дальше с высокой скоростью на северо-восток.

Специалисты главной причиной лесных пожаров в Чернобыле называют поджоги травы. Так, многие фермеры просто экономят – поджигают траву на поле, которое отдыхало, вместо того, чтобы переорать ее трактором. Кроме того, многие убеждены, что таким образом удобряют землю. В результате такой деятельности и возникают лесные пожары, когда огонь охватывает и другие участки близ поля.

Одного из виновников пожара в Чернобыле задержали. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Он говорит, что поджог траву забавы ради.

В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада ужесточила уголовную и административную ответственность за поджог сухой травы и загрязнение атмосферного воздуха. Принятым законопроектом в 18 раз увеличивается размер штрафов за загрязнение воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой травы.

Штраф за загрязнение воздуха составит до 61 200 гривен. За уничтожение или повреждение объектов растительного мира до 153 тысяч гривен. За возникновение пожара в лесу из-за нарушения требований пожарной безопасности до 15 300 гривен. За самовольное выжигание растительности или ее остатков до 21 420 гривен. За самовольное выжигание растительности или ее остатков на территории природно-заповедного фонда до 30 600 гривен.