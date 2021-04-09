Пожарные предупреждают: за поджоги сухой травы грозят штрафы

Фото BFL/ Томаса Лукшиса

С наступлением теплых дней пожарные предупреждают жителей страны: за поджоги сухой прошлогодней травы грозят штрафы.

В этом году пожарные уже тушили более 150 возгораний на открытых территориях. Только в марте – более ста. Треть из них – в Вильнюсском округе.

Пожарные напоминают, что, сжигая траву, люди уничтожают растения и животных. А кроме того, подвергают опасности свое имущество и даже жизнь. Владельцы земли, пользователи или арендаторы, которые не выполняют эти требования, а также другие лица, нарушающие правила, несут административную ответственность.