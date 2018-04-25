Пожары и наводнения: европейские страны борются со стихией

Ряд европейских стран оказались во власти стихии. В то время как Австрия и север Италии борются с наводнениями, юг Италии и Греция страдают от лесных пожаров, сообщает Euronews.

В горных районах Австрии обильные дожди привели к разливу рек. Так, в Тироле ряд населенных пунктов оказались полностью затоплены — дороги перекрыты, в ряде случаев спасатели были вынуждены эвакуировать людей на вертолетах. По словам мэра городка Гшниц, вода поднялась настолько быстро, что у людей было буквально 15-20 минут, чтобы покинуть свои дома и укрыться в безопасном месте. По поступающим данным, двое человек погибли.

Тем временем север Италии также оказался под ударом водной стихии. Больше всего разрушений в окрестностях Вероны, Виченцы, Падуи. «Обычно такие осадки выпадают в нашем регионе в конце осени — ближе к ноябрю. В это время года я вижу такое впервые», — говорит местная жительница.

Пока север борется с наводнениями, юг Италии страдает от лесных пожаров. На Сицилии огонь вплотную подобрался к Палермо — в окрестностях города горят сотни гектаров.

Аналогичная картина в Греции. На Пелопоннесе пожары бушуют близ Микен — под угрозой оказались объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. На борьбу с огнем брошены все силы, задействована авиация. Из соображений безопасности пришлось эвакуировать многих туристов. Местные власти обещают, что доступ к археологическим памятникам будет вновь открыт, как только ситуация стабилизируется.