Пожары в пасхальные выходные

Фото pagd.lrv.lt

В пятницу и праздничные выходные в Литве зафиксировано более 100 пожаров, пострадал один человек, сообщает Департамент пожарной безопасности и спасения. «В пятницу, субботу и воскресенье всего произошло 114 пожаров, из них 25 — на открытых территориях. Один человек пострадал», – сказал LRT в понедельник представитель департамента Аурелиюс Чесунас. По его словам, в пятницу во время пожара хозяин одного дома обжег себе ладонь. По предварительным данным, детектора дыма в доме не было.

По данным пожарных, в этом году во время пожаров погибли около 30 человек, в их домах не было детекторов дыма. Как и прежде, чаще всего причиной пожара и гибели людей является неаккуратное курение. По этой причине в январе-апреле в Литве погибли 11 человек. По данным департамента, детекторы дыма есть в домах 65% жителей страны.

Сгорел сарай с животными

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в деревне Тарпрубяжяй Калварийского самоуправления произошел сильный пожар. 18 апреля в 2.06 поступило сообщение, что горит сарай. Когда на место происшествия приехали пожарные, сарай уже полностью сгорел (размеры деревянной постройки 16×12 м, утепление — стекловата, крыша покрыта шифером). Сообщается, что сгорел сарай и находившиеся в нем 5 коров, 1 теленок, 7 овец, 4 ягненка, 45 кур, 8 кроликов, доильный аппарат, 10 рулонов сена. Удалось спасти 14 рулонов сена. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пожар в Алитусе

На территории Алитусского шиноперерабатывающего завода «Экологистика», где осенью 2019 года вспыхнул пожар, вызвавший экологическую катастрофу, в минувшее воскресенье вновь распространились клубы дыма.

По предварительным данным, люди не пострадали. Сотрудники находящейся на этой территории компании Ekobazė сказали, что в воскресенье на арендованной площади не было работников, люди во время пожара не пострадали. «В 15.42 мы получили сообщение о том, что на территории нашей компании сработали установленные датчики дыма. Когда приехали охранники и заметили задымление, они сразу же вызвали пожарных по общему номеру экстренной помощи 112. По предварительным данным, загорелись арендованные помещения. Пожарные в течение полутора часов локализовали возгорание и потушили пожар», — говорится в комментарии компании. «При осмотре места происшествия установлено, что пожаром была повреждена линия вторичной сортировки отходов на территории предприятия. Пострадало оборудование предприятия и несколько контейнеров с отходами», — говорится в сообщении.

Компания Ekobazė подчеркивает, что в арендованных помещениях горения покрышек не было, эпицентром пожара стала линия вторичной сортировки мусора. Ведется расследование с привлечением специалистов пожарно-спасательного ведомства и сотрудников полиции по подозрению в поджоге.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ