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Позиция правящих остается неизменной

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Лидер ИАПЛ- СХС Вальдемар Томашевский не намерен комментировать претензии президента страны в адрес министра транспорта Ярослава Наркевича. Европарламентарий считает, что предрождественский пост — не время оказывать давление.

«Ставшие практически каждодневными высказывания президента комментировать не будем. Особенно в период Адвента, я думаю, что это неподходящее время давить на человека, нужно подготовиться к праздникам, простить, попросить прощения. Мы как христиане это прекрасно понимаем, поэтому не будем комментировать», – сказал В. Томашевский на пресс-конференции. 

Он подчеркнул, что позиция правящей коалиции по поводу Я. Наркевича остается неизменной.

«Есть мнение премьер-министра, лидеров правящих партий Рамунаса Карбаускиса и Гядиминаса Киркиласа. У нас такое же мнение, что министр работает хорошо, что было сказано и самим премьером. Это наша позиция уже не раз была высказана», – подчеркнул В. Томашевский.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа в телепередаче «Тема дня» телеканала LRT  повторил, что Я. Наркевич не должен занимать должность министра.

«Я не вижу перспектив для того, чтобы этот человек работал, потому что он не дотягивает до уровня министра. (…) Этот пост должен занять стратег.  Ведомый человек, за которого можно  принимать решения, не должен быть министром», – сказал президент.

Лидер Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис сказал, что видит Ярослава Наркевича министром транспорта, а призывы президента к отставке последнего назвал «делом принципа».

«Я понимаю заявление президента, и мы действительно его уважаем, но это уже становится делом принципа, а не аргументами против самого министра», – реагировал Р. Карбаускис на заявление главы государства.

Глава правительства ранее выражал поддержку министру, по словам премьера, его моральная установка изменится лишь в том случае, если претензии к Я. Наркевичу подтвердятся. Относительно дальнейшей работы министра Саулюс Сквярнялис намерен проконсультироваться с правящими, говорит о вероятном уходе правительства.

«Будут консультации с политическим советом правящей коалиции. Это не мое единоличное решение, так как последствия того или иного решения  могут быть очень разными и долгосрочными», – сказал журналистам в правительстве С. Сквярнялис.

«Может быть связано и со сменой министра, и с уходом правительства. Потому это не может быть только моим решением», – сказал он.

Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos paštas, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.      

Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos paštas и Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги).

Информация «ЛК», BNS 

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