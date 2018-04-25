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Позицию ЛАБ по налогу С.Сквярнялис называет достойной сожаления

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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Позицию ЛАБ по налогу С.Сквярнялис называет достойной сожаления

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

После заявления Литовской ассоциации банков (ЛАБ) о том, что в случае введения налога на банковское имущество подорожают услуги банков, премьер Саулюс Сквернялис говорит, что риторика ассоциации достойна сожаления.

«По сути это достойная сожаления риторика. Видимо, мы возвращаемся на пару десятилетий назад, когда в форме шантажа заявлялось, что все налоги, которые могут появиться, будут перекладываться на плечи потребителей», – сказал С. Сквернялис журналистам в среду.

«Хотелось бы напомнить, какие прибыли у действующих в Литве банков или их филиалов – это почти 258 млн евро  (прибыль банков за 2018 год была 358 млн евро ), и это самая большая прибыль с 2009 года», – сказал премьер.

По его словам, банки в Литве действуют по сути в условиях олигополии, им недостает конкуренции.

«Отсутствие дискуссии или заявление сразу, ультиматумы и запугивание потребителей – это непохоже на социально ответственный бизнес, это, на мой взгляд, достойно сожаления», – сказал С. Сквернялис.

ЛАБ предварительно проанализировала влияние налога на банковское имущество и утверждает, что в результате услуги банков могут подорожать на 8% – примерно на 60 центов в месяц для каждого клиента. По подсчетам ЛАБ, годовые по ипотечным кредитам могут повыситься до 2,8–4,6%, годовые по займам для бизнеса повысятся с 3% до 3,8%.

Представители Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей еще в марте 2016 года зарегистрировали в сейме поправки к законам, в которых предлагали превышающее 100 млн евро имущество финансовых учреждений и превышающее 50 млн евро имущество страховых предприятий обложить налогом с месячным тарифом 0,0334% или годовым налогом 0,4%.

BNS
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