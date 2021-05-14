Позитивная динамика развития Литвы

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Банк SEB почти на 3 пункта — с 1,8% до 4,6% — улучшил прогноз роста экономики Литвы на этот год, сообщает BNS.

Экономисты банка SEB заявили, что в Литве с марта растет количество новых заражений коронавирусом, однако страна является одним из лидеров в Европе по темпам вакцинирования, что позволяет смотреть с оптимизмом на активность экономики с середины года.

Банк обращает внимание, что начало 2021 года для экономики Литвы было лучше, чем ожидалось.

«Результаты первого квартала очевидно превзошли ожидания. У нас значительно вырос экспорт реагентов из Литвы благодаря одному предприятию — Thermo Fisher Scientific Baltics. Это видно как из данных промышленности, так из данных экспорта», — заявил экономист SEB Тадас Повилаускас.

Он отметил, что влияние компании Thermo Fisher Scientific Baltics на ВВП Литвы в этом году могло составить 1,5-3%. Однако экономист обращает внимание, что только по размеру ВВП нельзя говорить, что «с экономикой все хорошо».

«Процесс восстановления непростой. В январе более 130 тысяч человек были в простое, свыше 60 тысяч получили пособие по поиску работы. Еще много сфер бизнеса, которые ощущают достаточно заметные ограничения, поэтому проблемы есть», — добавил Т. Повилаускас.

Он также заметил, что Литва — первая страна Евросоюза из объявивших данные за первый квартал, чей ВВП уже превысил уровень до пандемии. Однако представитель банка SEB подчеркнул, что показатель безработицы на прежний уровень вернется только в 2023 году.

Растут не только потребление и зарплаты, но и инфляция

Потребление в ближайшее время должно быстро расти, так как растет уровень накоплений домохозяйств, считают экономисты. Прогноз улучшен с 2,6% до 3,2%. Однако банк обращает внимание, что в первые три месяца года инфляция в Литве обогнала предварительные прогнозы, поэтому прогноз инфляции увеличился с 2 до 2,6 процента.

Т. Повилаускас отметил, что рост заработной платы в Литве в первом квартале также был на удивление быстрым.

«Мы полагали, что рост заработной платы в начале года будет 5-6%. Однако данные Фонда социального страхования показывают, что рост составил в первом квартале приблизительно 10%. Конечно, данные за март несколько искаженные, так как годовой прирост составил 17%, поскольку в марте прошлого года годовой рост был замедленным», — отметил Т. Повилаускас.

«Но это показывает, что рост зарплат замедлился незначительно», — добавил он.

Прогноз роста заработной платы увеличен до 7,5% в этом году до 6,5% в 2022 году, а в январе данные прогнозы равнялись 4,5 и 6 процентам.

Департамент статистики сообщил, что экономика Литвы в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1%, а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года — на 1,8%. Результат был выше прогнозов большинства опрошенных BNS экономистов.

Розничная торговля может замедлиться во втором полугодии

Впечатляющие результаты роста розничной торговли могут замедлиться во втором полугодии текущего года, когда, как ожидается, сектор услуг станет более свободным от ограничений, заявил экономист банка SEB.

По мнению Т. Повилаускаса, объемы розничной торговли не изменятся в ближайшие месяцы.

«Мы полагаем, что годовое изменение в розничной торговле, хотя в апреле и были ограничения, будет впечатляющим. Что касается мая, июня, июля, то можно надеяться, что розничная торговля не должна замедлиться», — отметил на презентации экономических прогнозов SEB Т. Повилаускас.

Говоря об очень хороших результатах розничной торговли в начале года, несмотря на действовавшие продолжительное время ограничения, экономист заявил, что бизнес в Литве смог приспособиться к новым условиям.

«Литва по росту розничной торговли в первом квартале опережает, к примеру, Латвию, и это тоже фактор, который оказывает положительное влияние на рост экономики», — добавил он.

По данным Департамента статистики, оборот предприятий розничной торговли Литвы в первом квартале этого года вырос на 4,9%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ