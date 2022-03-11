Во вторник группа литовцев запустила кампанию «Позвони в Россию» (www.callrussia.org), цель которой – лучше информировать простых россиян о войне в Украине, поскольку власти этой страны ограничили доступ к независимым источникам информации.
Готовясь к запуску кампании, волонтеры создали веб-сайт с миллионами российских телефонных номеров, полученных из публичных реестров.
Один из ее авторов, специалист по рекламе Паулюс Сенута, говорит, что его побудили к действию трагические сообщениями о том, что подвергшиеся нападению украинцы не находят общего языка даже со своими ближайшими родственниками в России.
«Мы приглашаем всех русскоязычных мира, а не только проживающих в Литве, присоединиться и принять в нем участие», — сказал П. Сенута BNS.
Авторы инициативы «Позвони в Россию» рассчитывают сделать 40 миллионов звонков – столько номеров хранятся в базе данных, из которой генерируется случайный контакт одним нажатием кнопки.
Сайт также делится советами для волонтеров о том, как говорить с русским на другом конце провода. По словам П.Сенуты, эти рекомендации были подготовлены с помощью психологов.
Участников акции призывают быть готовыми к звонку, представиться и рассказать про цель звонка, про то, что их связывает с Россией. Авторы идеи просят поучаствовать в инициативе русских, культурно или иным образом связанной со страной, чтобы установить максимально тесную связь.
Звонящих призывают не пытаться изменить отношение россиян и не только разговаривать самим, но и слушать собеседников.
«Во времена конфронтации единственное, что может что-то изменить, — это простой человеческий разговор», — добавил П. Сенута.
Подготовлено по сообщениям СМИ