«Мы приглашаем всех русскоязычных мира, а не только проживающих в Литве, присоединиться и принять в нем участие», — сказал П. Сенута BNS.

Авторы инициативы «Позвони в Россию» рассчитывают сделать 40 миллионов звонков – столько номеров хранятся в базе данных, из которой генерируется случайный контакт одним нажатием кнопки.

Сайт также делится советами для волонтеров о том, как говорить с русским на другом конце провода. По словам П.Сенуты, эти рекомендации были подготовлены с помощью психологов.

Участников акции призывают быть готовыми к звонку, представиться и рассказать про цель звонка, про то, что их связывает с Россией. Авторы идеи просят поучаствовать в инициативе русских, культурно или иным образом связанной со страной, чтобы установить максимально тесную связь.

Звонящих призывают не пытаться изменить отношение россиян и не только разговаривать самим, но и слушать собеседников.

«Во времена конфронтации единственное, что может что-то изменить, — это простой человеческий разговор», — добавил П. Сенута.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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