Прага построила палаточный лагерь для бездомных с коронавирусом

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В пражском районе Троя установлен палаточный лагерь для бездомных, которые заражены коронавирусом или находятся в карантине. Пока вместимость палаточного городка составляет 20 мест.

Эту информацию подтвердил в среду заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

«В Трое строится палаточный лагерь для бездомных, которые находятся на карантине или имеют положительный тест на коронавирус, но состояние которых не такое тяжелое, чтобы их госпитализировать», — сказал он. Палаточный городок планируется открыть 9 апреля.

«Мы действуем в соответствии с распоряжением правительства, согласно которому мы обязаны позаботиться о бездомных на нашей территории», — добавил он.

В палаточном городке будет предусмотрено 10 мест для женщин и столько же для мужчин. В будущем здесь планируется построить столовую. Как долго простоят палатки и в какую сумму это обойдется мэрии Праги, пока неясно.