Права детей и их защита

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Служба защиты прав детей и усыновления сообщила, что за год получила около 28,6 тыс. тревожных сообщений, почти половина из них подтвердилась.

Эти сообщения были получены с 1 июля прошлого года по 1 июля текущего года. По данным службы, первый уровень угрозы для ребенка был установлен в 12,2 тыс. случаев, угроза высшего уровня была установлена ​​в 1,8 тыс. случаев. Угрозы ребенку не выявлено в 13,4 тыс. случаев. Большинство жалоб за год было связано с возможными ненасильственными действиями, нарушающими права детей.

Первый уровень угрозы означает, что права ребенка нарушены, но нет угрозы его здоровью, безопасности или жизни. Самый высокий — второй — уровень означает, что здоровье, безопасность или жизнь ребенка находятся в опасности.

Несмотря на протесты оппозиции и неправительственных организаций, Сейм принял поправки к Закону о защите прав ребенка. Правящие, по предложению Рамунаса Карбаускиса, сохранили определение «реальная угроза жизни и здоровью», на основании которого можно изъять ребенка из семьи. Оппоненты считают, что таким образом сохраняется угроза и физического, и психологического насилия над детьми, а у Службы защиты прав детей связаны руки. Немало критики вызывает и положение о том, что детей до шести лет могут на 15 минут оставлять под присмотром старших детей – в возрасте от 7 до 14 лет.

Сообщается, что по представлениям специалистов службы муниципальные администрации в 1,5 тыс. случаев установили временную опеку над детьми, лишившимися родителей. Большинство сообщений были связаны с возможными ненасильственными действиями, нарушающими права детей, наиболее частым источником информации являлась полиция. Кроме того, в последние годы команды мобильных служб оказывали интенсивную помощь психолога, социального работника и специалиста, работающего с имеющими зависимость лицами, 891 семье. Специалисты почти 3,2 тыс. раз посещали семьи, подготовили около 800 рекомендаций для менеджеров по дальнейшей работе с семьями, участвовали более чем в 650 заседаниях.

Напомним, что 20 ноября 1989 года Генассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка. Участниками Конвенции являются все 192 государства-члена ООН. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе.

Согласно Конвенции, ребенком признается человек до достижения им 18-летнего возраста, если по национальным законам не установлен более ранний возраст достижения совершеннолетия.

Основная идея Конвенции заключатся в наилучшем обеспечении интересов ребенка, положения Конвенции сводятся к 4 основным требованиям, которые должны обеспечить права детей: к выживанию, развитию, защите и обеспечению активного участия в жизни общества.

Конвенция утверждает ряд важных социально-правовых принципов. Главный из них – признание ребенка полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права.

Определяя права детей, которые отражают весь комплекс гражданских, политических, экономических и культурных прав человека, Конвенция установила и правовые нормы ответственности государства, создала специальный механизм контроля – Комитет ООН по правам ребенка.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ