Права мигрантов ограничены

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые ограничивают права нелегальных мигрантов, сообщило президентское ведомство.
Одновременно глава государства отмечает, что права просителей убежища не должны ограничиваться больше, чем это необходимо, и обращает внимание Cейма на то, что недостатки этого закона должны быть исправлены в ближайшее время.
«Принятый Сеймом в срочном порядке закон «дырявый» в смысле прав человека. Однако сейчас опаснее было бы иметь «дырявую» политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования, предусматривающего средства для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью. Это направило бы совершенно неприемлемый сигнал странам происхождения мигрантов», – говорит президент.
В сообщении президентского офиса указано, что больше всего сомнений вызывает у президента то, что решение рассмотревшего жалобу иностранца Департамента миграции в обязательном досудебном порядке выполняется сразу, таким образом нарушается принцип невозвращения просителя убежища, то есть лицо не может быть возвращено в страну его происхождения или третью страну, пока не убедятся в его безопасности.
Отмечается, что поправки навсегда лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, несмотря на то что Конституция не позволяет закреплять никакое правовое регулирование, которое отрицает возможность пересмотра решений суда первой инстанции и исправления вероятных судебных ошибок.
Поправками к Закону о правовом положении иностранцев сокращен срок рассмотрения просьб о предоставлении убежища, также ограничены некоторые права нелегальных мигрантов в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за их наплыва.
Правозащитные организации заявили, что поправки по сути узаконят нарушения прав человека.
Юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции из-за необеспеченного права на апелляцию в случае отрицательного решения о предоставлении убежища.
Советник президента Повилас Мачюлис заявил, что права мигрантов поправками «выброшены в мусорный ящик». «Каждое третье слово в риторике нынешнего правящего большинства – «права человека». Примечательно то, что при принятии закона о правах человека, вероятно, забыли и выбросили в мусорную корзину, поскольку мигранты оставлены без каких-либо прав, у них нет даже апелляционной возможности по этому закону. Поэтому действительно странно, что Сейм пошел в таком направлении», – заявил в интервью радиостанции Zinių radijas П. Мачюлис.
Поправками установлено, что пребывание подавших вскоре после пересечения границы просьбы об убежище иностранцев на пунктах погранконтроля или в транзитных зонах, в местах временного поселения не считается прибытием на территорию Литвы до тех пор, пока не будет принято решение впустить просителя убежища в Литву.
Просителям убежища после незаконного пересечения границы и пока не принято решение впустить их в Литву не будет предоставлено право свободно передвигаться по территории Литвы.
В законе предусмотрено, что проситель убежища может быть задержан или может быть ограничено его право покидать место поселения, если он прибыл на территорию Литвы в результате незаконного пересечения границы Литвы в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, а также экстремальной ситуации или экстремального события из-за массового наплыва иностранцев. Во время слушаний поправок этот срок ограничен до шести месяцев.
Намечается, что в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации, объявленной из-за массового наплыва иностранцев экстремальной ситуации или экстремального события временно могут быть ограничены права просителей убежища, если их нельзя обеспечить в силу объективных причин, за исключением права на материальные условия приема и предоставление необходимой медицинской помощи.
Глава государства перед принятием решения, подписать ли поправки, обсудил их с председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, министром внутренних дел Агне Билотайте и председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом.
Глава парламента пообещала президенту, что парламент в любом случае вернется к пересмотру поправок на осенней сессии.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ