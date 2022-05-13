Правила наличного расчета

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил санкции за нарушение правил наличного расчета. Компании, которые нарушат требование оплачивать наличными счета только до 3000 евро, предлагают признать не отвечающими критерию надежного налогоплательщика. Кроме того, жители, которые нарушат закон об ограничении наличного расчета, в будущем не смогут доказать обоснованность приобретенного имущества и источников получения доходов.

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки, ограничивающие наличный расчет, – с 1 ноября 2022 года предлагается ввести ограничение для жителей и компаний. Нельзя будет платить наличными за товары и услуги стоимостью больше 3000 евро. По данным Центробанка Литвы, 97% всех платежей в Литве составляют меньше 5000 евро, а 92% – до 1250 евро. По данным Службы расследования финансовых преступлений, на рынке недвижимости 26,5% всех расчетов выполняются с помощью наличных.

Парламент также рассматривает поправки к Кодексу об административной ответственности, согласно которым за нарушение закона будут назначать штрафы и тем, кто платит, и тем, кто принимает наличные: жителям грозят штрафы 300-900 евро, компаниям и их главам – 600-1500 евро. За повторные нарушения — до 2400 и 3000 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ