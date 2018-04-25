Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Государственная служба продовольствия и ветеринарии просит Министерство экономики и инноваций ужесточить правила продажи домашних животных.

Заместитель главы службы В. Паулаускас сказал, что продавцы должны указывать номер регистрации животного или микросхемы. Министерство экономики и инноваций сообщило, что уже готовит поправки – продавцы животных должны будут давать исчерпывающую информацию о животных.

«Также необходимо регламентировать и обязательство заводчиков», – сказано в письме министерства. По мнению Министерства экономики, необходимо пересмотреть всю систему контроля за заводчиками, укрепить функции контроля.

Глава Литовской организации по защите прав животных Б. Кимантайте сказала, что сейчас в Литве в год подбирают 15 000 сбежавших или брошенных людьми домашних питомцев. В начале сентября разразился скандал, связанный с нелегальными питомниками, в которых в ужасных условиях разводили собак. Пострадавших животных передали службам опеки над животными, ведутся расследования.

За жестокое обращение с животными, насилие над ними грозят штрафы, арест или лишение свободы на срок до одного года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ