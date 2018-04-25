Правила проезда в транспорте

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Вильнюсская мэрия на фоне эпидемиологической ситуации в городе напоминает о необходимых мерах безопасности в общественном транспорте и на остановках, сообщает пресс-служба мэрии.

Пассажиры должны носить защитные маски, за исключением детей до шести лет. Необходимо соблюдать дистанцию не менее метра. Кроме того, пассажиропоток будет регулироваться диспетчерами общественного транспорта.

При посадке и высадке необходимо продезинфицировать руки – все автобусы и троллейбусы оснащены обновленными дозаторами дезинфицирующих средств, продолжается тщательная дезинфекция и уборка общественного транспорта.

На остановках с максимальным трафиком диспетчеры общественного транспорта будут регулировать движение пассажиров. Контролеры одновременно будут работать не на всех, но на некоторых самых оживленных остановках, поэтому пассажиров просят не заходить в автобус или троллейбус и дождаться следующего, если они видят, что заняты все сидячие места.

Чтобы сохранять безопасную дистанцию на остановках общественного транспорта, пассажирам напоминают о специально обозначенных местах – белых кругах со значками стоп и словом «безопасно».

Водители не продают одноразовые бумажные билеты в общественном транспорте. Билеты на общественный транспорт жители Вильнюса и гости города могут быстро и в любое время приобрести в мобильных приложениях m.Ticket или Trafi.

Те, кто намерен оплатить поездку картой жителя Вильнюса, могут воспользоваться электронным самообслуживанием на сайте Vilniustransport.lt и пополнить карту билетами или желаемой суммой через электронный кошелек. Для удобства пассажиров столичного общественного транспорта можно приобрести и пополнить карту более чем в 280 физических пунктах распространения билетов.

Часы работы касс могут измениться в связи с новыми решениями относительно эпидемиологической ситуации.

Исследование

Между тем Вильнюс проводит исследование в сфере вариантов обновления городского транспорта. По данным СМИ, в рамках планируемых изменений намечается и демонтирование троллейбусных линий.

По данным городского муниципального предприятия «Услуги сообщения», решение об обновлении городского транспорта будет принято на основе исследования, плана гармоничной мобильности, национальных и европейских требований о снижении уровня загрязнения. Параллельно выяснится и дальнейшая судьба троллейбусов.

Информация «ЛК», vilnius.lt