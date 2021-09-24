Правила «тихой охоты»

Тем, кто хочет заняться сбором клюквы, также следует помнить о важных правилах. Клюква растет на болотистой или торфяной почве с кислой физиологической реакцией. Как известно, самые большие заросли клюквы — на болотах, на охраняемой территории. Каждая такая территория имеет собственные требования, которые необходимо учитывать.

Где в Литве можно собирать грибы и ягоды

Жители могут собирать грибы, фрукты, травы и лекарственные растения во всех лесах Литвы, за исключением заповедных зон и некоторых других мест, где деятельность человека или посещение временно запрещены или ограничены решениями органов власти и законодательными актами.

Важно иметь в виду, что посещение лесных участков, где проводятся лесозаготовки или где применяются химические, биологические и другие меры защиты, запрещено. Там устанавливаются информационные (предупреждающие) знаки или они помечаются хорошо видимыми полосами STOP.

Б.Битаускас отмечает, что самое главное при посещении лесов — соблюдать принцип «что принес, то и забираю». Это значит, что нельзя оставлять мусор, а если обнаружен чужой мусор, то, по возможности, его следует отнести в ближайший контейнер.

Где парковать транспортное средство

Часто жители приезжают в лес на автомобиле. В то же время следует помнить, что въезжать в лес и передвигаться в нем можно только по дороге. Транспортные средства могут быть припаркованы в лесах только на специально отведенных стоянках или на обочине дороги, не препятствуя движению других. При парковке транспортного средства на обочине дороги необходимо стараться не заезжать на мох и лесную подстилку.

Штрафы в Литве за нарушения в лесу

Нарушение лесного законодательства влечет предупреждение или штраф в размере от 20 до 50 евро. Штраф в размере от 50 до 120 евро назначается для руководителей юридических лиц или других ответственных работников.

За парковку или вождение в лесу, где это запрещено, налагается штраф в размере от 20 до 50 евро.

Сбор дикорастущих растений с нарушением установленного порядка влечет штраф от 10 до 30 евро. Для руководителей юридических лиц или других ответственных работников штраф будет составлять от 30 до 60 евро.

Торговля дикорастущими растениями (или их частями) с нарушением установленного порядка влечет назначение штрафа в размере от 10 до 30 евро. Для руководителей юридических лиц или других ответственных работников штраф составит от 70 до 140 евро.

Несанкционированное использование дикорастущих растений карается штрафом в размере от 10 до 30 евро. Для руководителей юридических лиц или других ответственных работников — от 30 до 60 евро.

При установлении административного нарушения возможна конфискация орудий и средств его совершения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ