Правила торговли электроэнергией

«Наши точки зрения на то, как этого достичь, различаются. Латвийская сторона продолжает утверждать, что они торгуют российским электричеством, которое поступает в Литву через перемычку Литва — Беларусь, и этот поток российский только потому, что у них есть российские сертификаты», — сказал Д. Крейвис по телефону BNS.

По словам Д. Крейвиса, на последних переговорах представители Эстонии и Латвии предложили компромисс — снизить коэффициент пропускной способности с 0,62 до 0,47, однако он не устраивает Литву, потому что все равно позволит белорусской электроэнергии поступать в страны Балтии.

«Наш закон очень внятный — чтобы (белорусская электроэнергия. — Ред.) вообще не поступала на рынок стран Балтии. Если бы Латвия использовала только свои соединения — коэффициент 0,32–0,33, то белорусская электроэнергия не импортировалась бы. 320 мегаватт — мощность латвийского соединения», — сказал Д. Крейвис.

Министр подчеркнул, что по этому вопросу соглашения с латышами все еще нет. «Они слышат аргументы, но, наверное, им трудно изменить решение, которое было принято год назад, — о коэффициенте 0,62», – сказал министр. Он также сообщил латвийскому коллеге, что Литва намерена провести в жизнь правовые средства, которые оставят возможность договориться о трехсторонней методике торговли. Уже в ближайшее время министр будет просить правительство одобрить дальнейшие действия. Однако он не стал раскрывать, что это за действия. «Очень надеюсь, что эти средства приведут к тем или иным решениям, которые обеспечат, что «антиостровецкий» закон будет соблюдаться», — резюмировал Д. Крейвис.

Министр, в частности, сообщил, что сейчас в Беларуси выработка и потребление электроэнергии сбалансированы и ее потока в Литву, по сути, нет. «Поток из третьих стран в Балтийские страны значительно сократился, составляет около 200 мегаватт. Тому есть причины: прежде всего Беларусь вырабатывает столько, сколько потребляет. Поскольку лето жаркое, можно предположить, что у России тоже нет избытка. Кроме того, идет ремонт отдельных линий между Латвией и Эстонией», — сказал министр.

Энергетическая бедность

Между тем расходы на энергоресурсы для бытовых потребителей растут. Напоминаем, что с 1 июля электроэнергия для большинства потребителей в Литве подорожала в среднем почти на 8%, а газ для домашних хозяйств – на 26-50%. Рост цен объясняется повышением цен на сырье на рынках.

Госэнергохолдинг Ignitis сообщил, что в среднем цена на поставки электроэнергии повышается почти на 8,4%, а на газ – около 36,8%.

В среднем затраты стандартного домашнего хозяйства, которое в месяц потребляет около 100 киловатт-часов электроэнергии, увеличатся на 1,16 евро. Между тем газ для жителей, использующих его только для приготовления пищи (до 300 кубометров в год), в месяц в среднем будет стоить на 0,59 евро дороже, а для тех, кто использует его для отопления (до 20 тыс. кубометров), – почти на 14 евро дороже.

Газ, используемый для приготовления пищи, подорожал на 26%, с 50 до 63 центов за кубометр (с НДС), для домашних хозяйств, которые потребляют до 20 тыс. кубометров газа в год (на отопление), – на 46,4%, с 28 до 41 цента, а для потребляющих более – в 1,5 раза, с 26 до 39 центов.

В целом с января газ дорожал для жителей, которые его потребляют относительно немного, между тем цена на газ для прочих групп не менялась или даже снижалась.

Информация «ЛК», BNS