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Правительства Швеции и Дании спасают авиакомпанию «SAS»

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Правительства Швеции и Дании предпринимают шаги по спасению авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, правительства двух стран предлагают кредитные гарантии на миллиарды крон в попытке оказания помощи компании, оказавшейся в кризисной ситуации, вызванной коронавирусом.

Правительства, которым вместе принадлежит почти 30 проц акций авиаперевозчика, обязались предоставить кредитные гарантии, финансируемые государствами, на общую сумму 3 миллиарда шведских крон (около 260 миллионов евро), чтобы SAS могла занимать деньги на коммерческом рынке.

Авиакомпания, которая является крупнейшей в Северной Европе, представляет особую важность для всей сферы авиаперевозок Скандинавии. Однако в последнее время, как и практически все крупные авиакомпании в мире, SAS сильно пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусом.

Отметим, что несмотря на то, что финансовая поддержка правительств Дании и Швеции должна увеличить шансы SAS преодолеть спад авиаперевозок, в компании по-прежнему сталкиваются с беспрецедентными рыночными условиями. В попытке справиться с кризисом, SAS отменила большинство своих авиарейсов, а также отправила в неоплачиваемый отпуск 10 000 сотрудников, что составляет около 90 проц от общего числа работников компании.

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