Правительственной комиссии предлагается еще раз дать оценку Alvora

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Комитет литовского сейма предлагает правительственной Комиссии по проверке сделок стратегических предприятий еще раз дать оценку, может ли представлять угрозу для национальной безопасности выигравшая конкурс подрядчика стратегического магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 90 млн евро литовская компания по строительству трубопроводов Alvora.

В среду такое решение принял парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО). Однако, как сказал BNS председатель комитета Дайнюс Гайжаускас, комитет только предложит правительственной комиссии еще раз изучить информацию об Alvora, потому что предписать ей это сделать он не может по закону.

«С учетом определенной информации, которая вызвала у некоторых членов комитета вопросы, на которые они сейчас, наверное, не получили развернутых ответов, в комитете было внесено предложение обратиться в комиссию и попросить, если есть такая возможность, еще раз дать оценку соответствия интересам национальной безопасности», – сказал BNS Д. Гайжаускас.

По его словам, представленное в среду Департаментом госбезопасности (ДГБ) информационное содержание – точно такое, как и раньше.

«Тех угроз не стало ни больше, ни меньше, можно сказать, что все риски под контролем», – сказал Д. Гайжаускас журналистам после заседания комитета.

По его словам, главные риски – присоединение к стратегическим частям системы и будет ли проект реализован в срок.

Председатель правительственной Комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис сказал журналистам, что когда комиссия прошлым летом оценивала Alvora, то благоприятное для компании решение было принято единогласно.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас уверял, что Amber Grid справится со всеми рисками. Он напомнил, что Alvora неделю назад закончила строительство газовой перемычки Balticconnector между Эстонией и Финляндией – в Эстонии это был проект не меньшей стратегической важности.

«У нас есть механизмы проверки, может, таких нет в Эстонии, но там проект был проведен в жизнь своевременно и успешно», – сказал Ж. Вайчюнас.

По словам главы акционера Amber Grid – Epso-G Роландаса Зукаса, резерв времени иссякает, из-за этого существует напряженность, но проект еще не запаздывает. Он сказал, что некоторые работы уже начаты – часть труб уже произведена.

Alvora вместе с партнером Siauliu dujotiekiu statyba победила на конкурсе подрядчика строительства GIPL. Подписать договор с ней предполагается еще в декабре, приступить к работам – в начале следующего года, а завершить строительство – в конце 2021 года.