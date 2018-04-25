Правительственный план поддержки бизнеса: 10 важнейших мер

2. С целью сохранения рабочих мест правительство погасит часть выплат работникам за простои. Часть средств государства составит 60%, но не более минимальной месячной зарплаты (555 евро).

3. Для самозанятых граждан, которые платили взносы социального страхования, вводится фиксированная выплата в размере до 250 евро в месяц.

4. Будет создана возможность отложить или распределить в течение более длительного срока плату за электричество или газ государственной компании Ignitis.

5. Пострадавшему от коронавируса бизнесу будет разрешено отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного срока в соответствии с договорённым графиком, при этом пеня не будет взиматься. Налогоплательщики будут освобождены от уплаты штрафов, пени, будут приостановлены действия по взысканию налоговых недоплат.

6. Средства инвестиций Евросоюза будут перераспределены на такие сферы, как здравоохранение, занятость и предпринимательство.

7. Лимит гарантий Гарантийного фонда сельскохозяйственных кредитов и агентства поддержи предпринимательства Invega повышается на 500 млн евро.

8. Будут ускорены программы инвестиций (1,2 млрд евро) посредством ускорения платежей и повышения интенсивности финансирования.

9. «Размораживаются» средства Дорожной программы и Программы в связи с изменениями климата, ускоряется программа реновации многоквартирных домов.

10. Банк Литвы снижает средства регулирования, чтобы увеличить потенциал кредитования банков на 2,5 млрд евро.