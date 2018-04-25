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Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
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TOP,Новости,Энергетика

Правительство будет содействовать развитию местной энергетики

  • Фото из открытых источников

В понедельник правительство Литвы в целях местного увеличения производства электроэнергии внутри страны одобрило предложение о проведении технологически нейтральных аукционов по продаже электроэнергии. Первый такой аукцион должен состояться в конце 2020 года.

Министерство энергетики отмечает, что в стране в настоящее время нет достаточных стимулов для развития гибкого и конкурентного рынка электроэнергии.

Поправки к Закону об электроэнергетике направлены на то, чтобы гарантировать так называемое ожидание возможной потери нагрузки (англ. Lost of Load Expectation, LOLE) не более 8 час. в год. В настоящее время его стоимость законом не определена.

Если не будет предпринято никаких действий, вполне вероятно, что потери нагрузки после 2025 года, т.е. после завершения проекта синхронизации, значительно возрастут.

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Министерство заявляет, что максимальная сумма поддержки, которая будет выплачена в случае потери нагрузки, составит 95-129 млн евро в год.

Механизм мощностей ещё должен быть согласован с Европейской комиссией.

Научные сотрудники Каунасского технологического университета в прошлом году оценивали адекватность литовской энергетической системы на два периода — 2019-2024 и 2025-2030 годы. Исследование показало, что необходимо обеспечить, чтобы в дополнение к существующим мощностям к 2025 году появились и новые.

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