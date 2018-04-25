Правительство будет содействовать развитию местной энергетики

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В понедельник правительство Литвы в целях местного увеличения производства электроэнергии внутри страны одобрило предложение о проведении технологически нейтральных аукционов по продаже электроэнергии. Первый такой аукцион должен состояться в конце 2020 года.

Министерство энергетики отмечает, что в стране в настоящее время нет достаточных стимулов для развития гибкого и конкурентного рынка электроэнергии.

Поправки к Закону об электроэнергетике направлены на то, чтобы гарантировать так называемое ожидание возможной потери нагрузки (англ. Lost of Load Expectation, LOLE) не более 8 час. в год. В настоящее время его стоимость законом не определена.

Если не будет предпринято никаких действий, вполне вероятно, что потери нагрузки после 2025 года, т.е. после завершения проекта синхронизации, значительно возрастут.