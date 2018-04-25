Правительство будет содействовать развитию местной энергетики

В понедельник правительство Литвы в целях местного увеличения производства электроэнергии внутри страны одобрило предложение о проведении технологически нейтральных аукционов по продаже электроэнергии. Первый такой аукцион должен состояться в конце 2020 года.
Министерство энергетики отмечает, что в стране в настоящее время нет достаточных стимулов для развития гибкого и конкурентного рынка электроэнергии.
Поправки к Закону об электроэнергетике направлены на то, чтобы гарантировать так называемое ожидание возможной потери нагрузки (англ. Lost of Load Expectation, LOLE) не более 8 час. в год. В настоящее время его стоимость законом не определена.
Если не будет предпринято никаких действий, вполне вероятно, что потери нагрузки после 2025 года, т.е. после завершения проекта синхронизации, значительно возрастут.
Министерство заявляет, что максимальная сумма поддержки, которая будет выплачена в случае потери нагрузки, составит 95-129 млн евро в год.
Механизм мощностей ещё должен быть согласован с Европейской комиссией.
Научные сотрудники Каунасского технологического университета в прошлом году оценивали адекватность литовской энергетической системы на два периода — 2019-2024 и 2025-2030 годы. Исследование показало, что необходимо обеспечить, чтобы в дополнение к существующим мощностям к 2025 году появились и новые.
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