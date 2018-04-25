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Правительство: будет создана информационная система по коронавирусу

Nuotrauka www.pixabay.com

В Литве введён карантин в связи с коронавирусом, и правительство в среду постановило учредить централизованную информационную систему по COVID-19 — она должна стартовать в начале апреля, а управлять ею, по словам премьера, мог бы Центр инфекционных болезней и СПИДа.  

Система позволила бы собирать и накапливать данные о случаях заболеваний, карантинных средствах защиты, мониторинга за передвижением людей, анализировать данные и создавать отчёты.

«Цель этой системы — вести централизованный учёт данных, связанных со случаями COVID-19, об обеспечении средствами исследований, о местах карантинирования, нарушениях, сводить все показатели мониторинга в одном месте, что позволило бы принимать своевременные решения», — сказал на заседании кабмина в среду вице-министр экономики и инноваций Элиюс Чивилис.

По его словам, пока не принято решение, кто будет осуществлять управление этой системой. Премьер Саулюс Сквярнялис считает, что это мог бы быть   Центр инфекционных болезней и СПИДа.  

В Литве подтверждён 581 случай коронавируса, восемь человек умерли, семь человек выздоровели.

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