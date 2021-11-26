Правительство Чехии вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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Правительство Чехии с 26 ноября введет в республике на 30 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт газеты Mlada fronta DNES, передает ТАСС.

И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш подтвердил эту информацию. «В Чехии из-за усиливающейся эпидемии ковида вновь будет действовать режим ЧС, — отметил он. — Правительство приняло решение ввести его [в стране] в полночь с четверга на пятницу. Он будет действовать 30 дней».

Согласно чешскому законодательству, правительство обязано немедленно проинформировать Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики о решении ввести режим ЧС. Нижняя палата должна его поддержать или отвергнуть. Во втором случае оно утрачивает силу.

Чешские власти в прошлом году дважды вводили в республике режим ЧС — весной и осенью. Он был окончательно отменен 11 апреля 2021 года.

Между тем Бабиш сказал, что Палата депутатов уже была проинформирована о решении кабинета министров. Он особо подчеркнул, что «ситуация с ковидом в республике плохая». «Мы приняли меры, которые в данный ситуации необходимы», — заключил и.о. премьера.

Обязательная вакцинация

Бабиш сообщил, что власти серьезно обсуждают возможность обязательной вакцинации некоторых групп населения. «Мы уверены, что нужно ввести обязательную вакцинацию для сотрудников системы здравоохранения, социальных служб, военнослужащих и полицейских, а также для граждан старше 60 лет», — отметил политик, добавив, что это мера в стране может быть введена с 1 февраля 2022 года.

По словам и.о. премьера, единственным выходом из критической ситуации является максимально возможное участие жителей республики в государственной программе вакцинации против ковида. С 20 декабря в страну начнут поступать новые вакцины для детей.

Отменены рождественские базары

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в свою очередь заявил: «Ситуация с ковидом в республике будет ухудшаться в ближайшие недели. Пик придется на период Рождества». Он проинформировал, что в период действия режима ЧС в стране запрещается работа кафе, ресторанов, баров, казино и прочих увеселительных заведений и учреждений общепита с 22:00 до 04:59. Отменяются рождественские базары. В общественных мероприятиях, таких как собрания и клубные встречи, может быть не более 100 участников. Исключение сделано для похоронных церемоний: количество участников не ограничено.

Власти, кроме того, запретили распитие алкогольных напитков в общественных местах. При этом работа магазинов и фермерских базаров пока не ограничена. На культурных и спортивных мероприятиях могут присутствовать не более 1 тыс. человек.

Власти намерены компенсировать ущерб, возникший от вводимых ограничений, предприятиям и бизнесменам. В стране будут открываться новые центры вакцинации.

Чешские власти в прошлом году дважды вводили в республике режим ЧС (весной и осенью).