Правительство дает время, чтобы привиться: с 13 сентября многие двери закроются

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовское правительство дает более месяца, что привиться от коронавируса, а с 13 сентября будут введены ограничения для тех, у кого нет «паспорта возможностей».

«Контактные услуги и развлечения будут доступны только лицам, которые отвечают критериям «паспорта возможностей», — представил на совещании правительства Литвы предложения министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Кабинет министров одобрил предложения, а принять постановления планируется в ближайшее время. Это может быть в понедельник, заявила премьер Ингрида Шимоните.

Ограничения вводятся в два этапа

Правительство планирует, что первые ограничения вступят в силу после принятия постановления и будут связаны с количеством занятых пациентами с коронавирусом больничных коек, а главные ограничения вступят в силу с 13 сентября.

«Некоторые ограничения вступят в силу в ближайшее время, некоторые — позднее, но разделяющие эти ограничения несколько недель — достаточное время для человека, чтобы привиться, чтобы сформировался иммунитет, пять недель», — отметила премьер И. Шимоните.

В проекте постановления предусматривается, что непривитые, не переболевшие коронавирусом и не имеющие отрицательного ПЦР-теста смогут посещать только небольшие магазины, для них закроются крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений, мероприятия.

Также такие люди не смогут пользовать городским и междугородним общественным транспортом.

А. Дулькис указал на еще одно важное изменение — для получения «паспорта возможностей» станет недостаточно теста, также будет отменено бесплатное тестирование, кроме случаев, когда человек не может прививаться по медицинским причинам.

С «паспортом» не нужны будут и маски

Услуги, магазины, места торговли и развлечений, рестораны, кафе, бары, игорные салоны, коммерческие и некоммерческие мероприятия культуры, досуга, спорта, праздники, ярмарки, фестивали и другие места массового скопления людей с 13 сентября остаются открытыми только для людей с иммунитетом и детей до 16 лет.

Без ограничений в этих местах могут бывать люди, которые привиты по полной схеме вакцинации и приобрели иммунитет, а также переболели коронавирусом, когда это подтверждено ПЦР-тестом, или в отношении тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, и детей до 16 лет.

Между тем для людей, не соответствующих этим критериям, возможности были бы ограничены: они могли бы делать покупки только в магазинах продуктов питания, ветеринарии, аптеках, оптиках, у которых есть отдельный вход с улицы и их торговая площадь не более 1500 кв. метров. Это распространялось бы и на магазины, находящиеся в торговом центре, общая площадь которых не превышает эту квадратуру.

Также предусмотрено, что при обслуживании людей без «паспорта возможностей» будет действовать требование о соблюдении безопасного расстояния, гигиены, необходимых средств индивидуальной защиты. При обслуживании людей с «паспортами возможностей» маски и другие требования безопасности становятся рекомендательными.

Без «паспорта возможностей» — ограничения на предоставление услуг

Ограничить предоставление услуг тем, у кого нет «паспорта возможностей», планируется в два этапа: один будет связан с занятостью больничных коек, в этот период будут разрешены услуги салонов красоты, мероприятия на открытых пространствах, а с 13 сентября этот перечень еще сократится.

Первые ограничения начнут действовать, когда занятость больничных коек в медицинских учреждениях составит 250. По данным Департамента статистики, в настоящее время в больницах лечатся 200 пациентов с коронавирусом.

С 13 сентября сильно сокращается перечень того, что будет разрешено без «паспорта возможностей». Разрешается только заказ услуг по мелкому ремонту, когда контакт занимает не более 15 минут, ветеринарные услуги, посещение музеев и выставок, библиотеки можно будет посещать, чтобы взять или сдать книгу.

Без «паспорта возможностей» в медицинских учреждениях будут оказываться только неотложные услуги, также будут оказываться соцуслуги.

В перечне не остается услуг салонов красоты, местных и пригородных перевозок пассажиров, международных и междугородних транспортных услуг, мероприятий на открытом воздухе.

Продлено действие паспорта возможностей

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте отметила, что основной принцип «паспорта» — не мешать ограничениями людям, которые привились.

«Это означает, что в кафе и ресторанах, где свобода для общения, у бизнеса нет дополнительных помех», — добавила А. Армонайте.

А. Армонайте в понедельник подтвердила, что срок действия «паспорта возможностей» продлевается до двух месяцев. Решением Министерства экономики и инноваций с понедельника «паспорт возможностей» действует уже не одну неделю, а месяц.

Кабмин на прошлой неделе пришел к единому мнению о том, что, когда число занятых больными COVID-19 коек в больницах приблизится к 300, будут вводиться ограничения контактной деятельности для не имеющих «паспорта возможностей» за некоторыми исключениями.

Получить «паспорт возможностей» могут сделавшие прививку, переболевшие коронавирусом и получившие отрицательный результат теста.