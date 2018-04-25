Правительство Эстонии поддержало введение визы цифрового кочевника

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Правительство поддержало проект поправки к закону об иностранцах предусматривающий создание визы «цифрового кочевника».

Проект позволил бы работать в Эстонии на основании визы людям, работа которых не зависит от их местонахождения, передало МВД. Эстония — одна из первых стран мира, которая позволит цифровым кочевникам обращаться за визой для удаленной работы.

Цифровыми кочевниками называют людей, которые работают в интернете, одновременно путешествуя по различным странам, например, в сферах ИТ, финансов или маркетинга. «Цифровые кочевники создают для государства существенную добавленную ценность, поскольку потребляют товары и услуги и тем самым положительно влияют на местное предпринимательство», — сказал глава МВД Март Хельме.

По словам Хельме, Эстония известна новаторскими технологическими решениями и является привлекательной для цифровых кочевников в международном масштабе, но текущая регуляция трудовой миграции не учитывает их.