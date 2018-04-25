Правительство Эстонии поддержало введение визы цифрового кочевника

Правительство поддержало проект поправки к закону об иностранцах предусматривающий создание визы «цифрового кочевника».
Проект позволил бы работать в Эстонии на основании визы людям, работа которых не зависит от их местонахождения, передало МВД. Эстония — одна из первых стран мира, которая позволит цифровым кочевникам обращаться за визой для удаленной работы.
Цифровыми кочевниками называют людей, которые работают в интернете, одновременно путешествуя по различным странам, например, в сферах ИТ, финансов или маркетинга. «Цифровые кочевники создают для государства существенную добавленную ценность, поскольку потребляют товары и услуги и тем самым положительно влияют на местное предпринимательство», — сказал глава МВД Март Хельме.
По словам Хельме, Эстония известна новаторскими технологическими решениями и является привлекательной для цифровых кочевников в международном масштабе, но текущая регуляция трудовой миграции не учитывает их.
«Чтобы работать в Эстонии, у них должен быть эстонский работодатель, поэтому цифровые кочевники приезжают в Эстонию по туристической визе, хотя намерены, находясь здесь, заниматься удаленной работой, — сказал министр. — Поскольку цифровые кочевники не подпадают под правила классической организации работы, требование о наличии эстонского работодателя препятствует их приезду в Эстонию и выбор соответствующих их целям оснований для пребывании в Эстонии».
Хельме отметил, что при разработке регуляции учитывалось также снижение рисков злоупотребления. «Цифровой кочевник сможет приехать в Эстонию для удаленной работы только при помощи посредника, который будет отвечать за пребывание цифрового кочевника в стране. При этом на цифрового кочевника будут распространяться общие условия предоставления визы, в том числе у них должны иметься достаточные средства для пребывания в Эстонии», — подчеркнул министр.
Хельме добавил, что, хотя по сути речь идет об одной из форм туризма, это не классический туризм, а работа на свое предприятие в зарубежной стране.
Виза цифрового кочевника может выдаваться на короткий или долгий срок.
Проект поправки к закону содержит также обязательства для работодателей, регистрирующих краткосрочную работу иностранцев, и уточняет порядок соискания долгосрочной визы.baltic-course.com
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