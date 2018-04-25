Правительство Финляндии выяснит судьбу сотен тысяч финнов, репрессированных в СССР

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Национальный архив Финляндии в среду передал канцелярии правительства страны результаты изучения вопроса о необходимости провести исследование, касающееся судьбы сотен тысяч финнов после революции в России в 1917 году и до 1953 года, в том числе преследовавшихся и погибших в СССР в сталинские времена. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

«Канцелярии были 15 января переданы результаты проведенного Нацархивом изучения вопроса о необходимости исследования, касающегося финнов, погибших во времена сталинских преследований. В отчете собраны данные о том, что рассматривалось бы в таком исследовании и какими были бы его основные предметы изучения», — говорится в сообщении.

Дискуссия о возможности проведения исследования началась в конце августа 2019 года после публикации на эту тему в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat. После этого правительство в конце года поручило Нацархиву изучить вопрос.

В отчете, представленном канцелярии, содержится краткое резюме и основные данные о тех группах финнов, которые может охватить исследование. Там же представлена информация об уже существующих исследованиях в этой области и об источниках информации.