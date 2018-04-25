default image
Почему литовские туристы приезжают в Гродно и что покупают в подарок?

Подробнее...
default image
В России создадут общедоступный фонд архивных материалов о Второй мировой войне

Подробнее...
default image
Транспортные компании во Франции потеряли более €1 млн из-за забастовок

Подробнее...
default image
Домашнее обучение - назад в будущее

Подробнее...
default image
Улыбка безвизового пациента. Почему литовцы едут к гродненским стоматологам?

Подробнее...
default image
Правительство Финляндии выяснит судьбу сотен тысяч финнов, репрессированных в СССР

Подробнее...
default image
Президента Беларуси ждут в Латвии с визитом 3 апреля

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: результат "зеленого" аукциона – победа для государства

Подробнее...
default image
Закрывается сезон охоты на волков

Подробнее...
default image
Смог в Европе: люди вышли на улицы в противогазах

Подробнее...
default image
В Австралии открыли госпиталь для животных, пострадавших от пожаров

Подробнее...
default image
Г.Науседа встретится с Р.Карбаускисом обсудить сотрудничество с правящими

Подробнее...
default image
Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки электроэнергии

Подробнее...
default image
ЕК предлагает Литве 97 млн евро на создание экономики нейтральной климату

Подробнее...
default image
Со следующего года в Литве намечается оказание услуг телемедицины

Подробнее...
default image
Правительство Эстонии поддержало введение визы цифрового кочевника

Подробнее...
default image
Полиция ищет мужчину, который может предоставить информацию о вероятном похищении девочки

Подробнее...
default image
Путин назначил Мишустина председателем правительства России

Подробнее...
default image
Иран пригрозил европейским военным на Ближнем Востоке

Подробнее...
default image
Охрана природы в Литве пока призвана лишь создавать впечатление в ЕС

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Правительство Финляндии выяснит судьбу сотен тысяч финнов, репрессированных в СССР

  • Фото из открытых источников

Национальный архив Финляндии в среду передал канцелярии правительства страны результаты изучения вопроса о необходимости провести исследование, касающееся судьбы сотен тысяч финнов после революции в России в 1917 году и до 1953 года, в том числе преследовавшихся и погибших в СССР в сталинские времена. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

«Канцелярии были 15 января переданы результаты проведенного Нацархивом изучения вопроса о необходимости исследования, касающегося финнов, погибших во времена сталинских преследований. В отчете собраны данные о том, что рассматривалось бы в таком исследовании и какими были бы его основные предметы изучения», — говорится в сообщении.

Дискуссия о возможности проведения исследования началась в конце августа 2019 года после публикации на эту тему в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat. После этого правительство в конце года поручило Нацархиву изучить вопрос.

В отчете, представленном канцелярии, содержится краткое резюме и основные данные о тех группах финнов, которые может охватить исследование. Там же представлена информация об уже существующих исследованиях в этой области и об источниках информации.

реклама

Исследование должно охватить не только сталинские времена, но и более продолжительный период — с 1917 по 1953 год. Нацархив в отчете указывает, что до революции 1917 года на территории Российской империи, за исключением Великого княжества Финляндского, проживало свыше 400 тыс. человек, которых по языку и этнически можно отнести к финнам. Это в первую очередь были ингерманландцы и карелы, а также петербургские финны, в том числе проживавшие в городе ингерманландцы. Исследование должно начаться в августе 2020 года и завершиться в конце июля 2025 года. На его финансирование со стороны канцелярии правительства и министерства образования и культуры будет выделено свыше 2 млн евро.

NEWSru.com

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600