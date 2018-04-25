Правительство готовится помочь литовцам из Венесуэлы переехать в Литву

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На этой неделе правительство рассмотрит вопрос о помощи венесуэльским литовцам, которые из-за обострения ситуации в стране хотели бы приехать в Литву.

В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел (МИД) организовало консульскую миссию в этом южноамериканском государстве, которая занималась сбором данных о 50 гражданах Литвы и лицах литовского происхождения. Они рассмотрят возможность переезда в Литву, если им будут созданы такие условия, как жильё, работа и другие формы интеграции.

Министерство предлагает правительственным постановлением установить, что заявления венесуэльских литовцев о присвоении им статуса перемещаемых лиц должны приниматься до октября 2020 года.

По оценкам МИДа, на первом этапе из Венесуэлы будет перемещено около десяти человек, что в 2019-2020 гг. обойдётся стране примерно в 130 тыс. евро.

Программа переселения будет осуществляться в соответствии с законом, вступившим в силу в этом году, который позволяет возместить расходы по переезду на вывоз и оказывать другую государственную поддержку литовцам, проживающим в странах, находящихся в зоне кризиса.

По данным правительства, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения.

Венесуэла уже на протяжении нескольких лет сталкивается с политическим, экономическим и гуманитарным кризисом.

Президент Николас Мадуро стремится сохранить власть, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо в начале этого года объявил себя главой государства. Литва признала его президентом Венесуэлы.

По мере продолжения политических и экономических потрясений гуманитарный кризис в Венесуэле продолжает углубляться, и страна практически не может импортировать продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Экспорт нефти из Венесуэлы резко сократился, в стране острая нехватка горючего, выросла инфляция, многие люди обнищали.

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