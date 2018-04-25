Правительство Греции объявило о закрытии всех образовательных учреждений

Nuotrauka BFL/Šarūnas Mažeika

Министерство здравоохранения Греции объявило о закрытии на две недели всех образовательных учреждений страны, включая университеты, школы, детские сады и ясли.

На текущий момент в стране зарегистрированы 89 случаев заражения короновирусной болезнью, пять из которых – за последние сутки.

В США нет общего распоряжения федеральных властей или властей штатов, однако многие округа в Калифорнии, Теннеси, Висконсине, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Индиане, Массачусетсе и ряде других штатов, а также отдельные образовательные сети объявили о закрытии школ на карантин.

Ранее о закрытии школ было объявлено в Японии, Италии, ОАЭ, Иран, Ирак.