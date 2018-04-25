Правительство Ирландии отложило ослабление пандемических ограничений

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С понедельника, 10 августа, ношение масок во всех магазинах станет обязательным, курортные страны выведены из безопасного «Зеленого списка», пабы не откроются.

Премьер- министр страны Михол Мартин, заявил, что ношение масок, в первую очередь в общественных местах, является эффективной практикой, предотвращающей распространение коронавируса. В связи с этим, с понедельника, масочный режим обязателен при посещении магазинов.

Также, ирландский лидер, подтвердил, что Кипр, Мальта, Гибралтар, Монако и Сан-Марино, вычеркнуты из списка «Зеленых стран», по возвращении из которых, не требуется обязательный 2х недельный карантин.

В июле были объявлены 15 стран, по возвращении из которых, путешественники не должны соблюдать 14дневную самоизоляцию.

Теперь в «зеленом списке» остались:

· Финляндия

· Норвегия

· Италия

· Венгрия

· Эстония

· Латвия

· Литва

· Словакия

· Греция

· Гренландия

Фактически, из курортных направлений, куда могут поехать жители Ирландии, остались лишь Греция и Италия.

Ранее, сообщалось, что с 10 августа, специальная служба при Департаменте здравоохранения Ирландии будет проверять соблюдение самоизоляции приехавшими.

Михол Мартин, так же заявил, что пабы, гостиничные бары, ночные клубы и казино не откроются 10 августа, а те рестораны и бары, которые предлагают еду и уже открылись, должны будут строго соблюдать правила и обслуживать последнего клиента не позднее 23.00 и должны полностью соответствовать санитарным протоколам безопасности.