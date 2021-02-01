Правительство Ирландии ввело “налог для отдыхающих”

В аэропорту Дублина появились стойки регистрации организованные Garda, которые на месте штрафуют ирландцев выезжающих на курорты.
Сумма штрафа составляет €500, сообщает издание www.dublinlive.ie
Согласно действующими в стране пандемическими ограничениями, поездки, не являющиеся необходимыми, наказываются штрафом.
И в соответствии с этим правилом, в аэропорту появились стойки Гарды, опрашивающих пассажиров о целях поездки.
Ранее, аэропорт окружили мобильные чекпоинты правоохранителей, штрафующие водителей и пассажиров, отправляющихся на отдых.russianireland.com