Правительство Ирландии ввело “налог для отдыхающих”

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В аэропорту Дублина появились стойки регистрации организованные Garda, которые на месте штрафуют ирландцев выезжающих на курорты.

Сумма штрафа составляет €500, сообщает издание www.dublinlive.ie

Согласно действующими в стране пандемическими ограничениями, поездки, не являющиеся необходимыми, наказываются штрафом.

И в соответствии с этим правилом, в аэропорту появились стойки Гарды, опрашивающих пассажиров о целях поездки.