Правительство Израиля утвердило введение полного локдауна в стране

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Правительство Израиля утвердило введение в стране полного двухнедельного локдауна, начиная с ночи 8 января, сообщает издание Israel Info.

В период действия локдауна будут закрыты все учреждения системы образования (включая ясли), также вводится запрет на собрания свыше 5 человек в закрытых помещениях и 10 — в открытом пространстве. Работа общественного транспорта будет сокращена на 50%, отменятся все тренировки, в том числе для профессиональных спортсменов.

Остаются в силе действующие с 25 декабря запреты на отдаление от дома более чем на 1 км и на пребывание в домах, кроме собственного. Выход из дома разрешен только для покупки продуктов питания и лекарств и только в своих населенных пунктах.