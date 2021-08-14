Правительство Латвии чуть не стало жертвой фальшивых продавцов вакцин

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Ряд преступных организаций и частных лиц в рамках мошенничества предлагали десяткам стран, в том числе и правительству Латвии, вакцины от коронавируса, стремясь к заключению контрактов на миллионы долларов.

Как передает Report, об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы и осведомленные источники.

Отмечается, что злоумышленники обращались к властям таких стран, как Нидерланды, Латвия, Франция, Израиль, Чехия, Австрия и другие. Предлагались вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca, причем в некоторых случаях дело доходило до обсуждения деталей возможных контрактов.