Правительство Латвии готовится к отмене чрезвычайной ситуации

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В Латвии началась работа над вариантами действий после отмены чрезвычайной ситуации, которые рассмотрит Кабинет министров, сообщила в социальной сети министр здравоохранения Илзе Винькеле.

“Абсолютно ясно, что по крайней мере в здравоохранении еще какое-то время не будет ситуации, когда COVID-19 останется за кадром. До осени есть время подготовить здравоохранение к новой реальности”, – сказала политик.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено восемь новых случаев заражения COVID-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 812 человек.